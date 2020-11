Candidatos de Grama e Divinolândia em reta final de campanha

A campanha eleitoral para a eleição municipal de 2020 chega ao fim. Neste domingo, dia 15, eleitores de todas as cidades brasileiras vão às urnas eleger os próximos a ocuparem o cargo de Chefe do Executivo. As campanhas e propostas foram intensificadas, principalmente, nas redes sociais, devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Em São Sebastião da Grama, os eleitores têm a opção de quatro candidatos ao cargo. O PSD lançou Dr. Ricardo para a disputa à Chefe do Executivo, junto a Vilma de Aguiar como vice. Pelo MDB, Rafael Mascherim Montouro, o Rafa do Gás, é candidato a prefeito, junto a Richardson Cerri, o Richardinho, como vice.

Delloro Bilatto Serafim, do DEM, entrou como candidato a prefeito, tendo Marlene Malagutti de vice. José Francisco Martha, o Zé da Doca, do PTB, também está na concorrência. Seu vice é Sebastião Braz Júnior, o Pio Leiteiro.

Em Divinolândia, só há dois candidatos à chefia do Executivo. Na disputa pela prefeitura, há Antônio de Pádua Aquisti, o Padoca, do PTB, junto a Paulo Aurelietti, como vice-prefeito. O PSDB lançou Geraldo Fornari Junior, para prefeito, com João Batista Vivarelli, de vice.

A cidade da região com mais candidatos a Chefe do Executivo é São João da Boa Vista, com seis concorrentes. O PSDB lançou como candidata a prefeita Patrícia Magalhães, junto ao Dr. Ademir Martins Boaventura, de vice-prefeito. Já pelo DEM, quem está na disputa é Maria Terezinha de Jesus Pedroza, com Roberto Campos, da Rede, de vice.

Pelo PSD, disputam Francisco de Assis Carvalho Arten, para prefeito e Dr. José Carlos Sabino de vice. Elenice Vidolin, do PSOL, também concorre à Chefe do Executivo, junto a Josy Mathias de vice. O PSL tem como candidato a prefeito Nelson Santos e Alan Magalhães de vice. O candidato a prefeito do PSB, Dr José Eduardo dos Reis, tem como candidato a vice o Dr. João Vicente Marques de Oliveira.

Em São José do Rio Pardo, há quatro candidatos na disputa para ser Chefe do Executivo pelos próximos quatro anos. Marquinhos Zanetti, do PSD, é candidato a prefeito, com Bim Busso como vice.

Márcio Zanetti, do PTB, também está concorrendo à prefeitura, com Algemira Pinheiro de vice. O PSDB lançou a candidatura do ex-deputado federal Silvinho Torres, com Dr. Eliézer, de vice. O PSC lançou Daniel Donizeti Salotti, o Daniel da Ótica, como prefeito, com Regi Feliciano como vice.

Candidatos a prefeito de Divinolândia

Antônio de Padua Aquisti, Geraldo Fornari Junior, Delloro Bilatto Serafim

Candidatos a prefeito de São Sebastião da Grama