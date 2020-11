Justificativa pode ser feita por aplicativo

O aplicativo e-Título, além de ser a versão digital do título de eleitor, ganhou importante função nas Eleições 2020. Será por meio dele que os eleitores que estejam fora de seu domicílio eleitoral no dia 15 de novembro, quando será disputado o primeiro turno e 29 de novembro, no segundo turno, onde houver, irão justificar a ausência às urnas.

A justificativa deverá ser feita no mesmo dia das eleições e no horário da votação, das 7 às 17 horas. E deve ser feita pelo eleitor que não estiver na cidade onde vota.

A ferramenta de georreferenciamento (o GPS do celular) fará com que seja identificado o local de onde o eleitor acessa o aplicativo, permitindo assim o recebimento da justificativa. A Justiça Eleitoral pede que as justificativas sejam feitas preferencialmente pelo aplicativo, para evitar a aglomeração de pessoas no dia da eleição, como medida de prevenção ao coronavírus, causador da Covid-19.

Os eleitores que não tenham acesso à Internet poderão justificar a ausência às urnas em qualquer local de votação, diretamente nas seções eleitorais. Nesse caso o eleitor deve levar um documento de identificação com foto e o título de eleitor. Não serão instaladas mesas exclusivamente para recepção de justificativas.