Partidos mais fortes devem eleger mais vereadores

Uma rápida pesquisa junto aos partidos que lançaram candidatos, pode-se ter um pouco do que será a composição da próxima Câmara Municipal. É lógico que tudo não passa de um exercício de adivinhação, pois somente com os resultados das urnas é que se terá condições de ter certeza absoluta de como ficará a futura composição do Poder Legislativo de Vargem Grande do Sul.

Ainda assim, ao se analisar o PSDB, partido do atual prefeito e candidato à reeleição, que lançou 16 candidatos a vereador, pode-se notar que nesta chapa existem alguns bons puxadores de votos, como é o caso do vereador Antônio Sérgio da Silva, o conhecido Serginho da Farmácia que na última eleição obteve a segunda maior votação do pleito, 1.169 votos.

Além de Serginho, que é candidato à reeleição, o partido também lançou o vereador Canarinho, que obteve 467 votos na última eleição e também é candidato à reeleição e outros nomes como o candidato Iletro Cachola que obteve na última eleição pelo PPS, 477 votos e agora se lança pelo PSDB. Também tem em seus quadros o candidato Luciano Tapi, que obteve 406 votos no último pleito, Ramazotti que já foi vereador por duas legislaturas e alguns que estão tentando se eleger pela primeira vez, como é o caso do empresário Isael Balarin e da jornalista Natália Machado. A somatória dos votos do PSDB pode passar dos 3.000 votos se juntar os dados aos candidatos e também os votos da legenda do partido.

O segundo partido que aparece com mais força é o Republicanos, que tem como candidatos os vereadores Fernando Corretor, que foi o mais votado na eleição passada, com 1.268 votos, o vereador Alex Mineli, que foi eleito com 579 votos, e candidatos como Cláudia Bedin, que na última eleição obteve 214 votos, Sérgio Buani, com 215 votos e poderá ter alguma surpresa com a candidatura de Danutta Rosseto que vem fazendo um bom trabalho e o Pastor Juliano, dentre outros. O partido lançou também 16 candidatos a vereador e pode chegar a uns 3.000 votos se Fernando Corretor superar a sua marca de mil e duzentos votos da última eleição.

Outro partido que pode surpreender para vereadores, é o PTB do ex-prefeito Celso Itaroti, que é candidato a vereador e segundo os bastidores políticos, poderá ter uma boa votação. Outro candidato que o partido lançou é o ex-vereador Toninho do INPS, que sempre que se candidatou, foi bem votado. No partido, também está disputando uma vaga a candidata Flávia Carvalho, que pode surpreender entre o eleitorado feminino. Também disputando pelo PTB, o candidato Zé Pretinho que na última eleição obteve 248 votos. Se Itaroti obtiver mil votos, o partido que lançou 15 candidatos, pode chegar a 2.000 votos no final e colocar de um a dois vereadores.

Os 15 candidatos do MDB deverão se esforçar muito para repetir a façanha de eleger dois vereadores como na eleição passada. São candidatos à reeleição os vereadores Felipe Gadiani que na eleição passada obteve 447 votos e Guilherme Nicolau que foi eleito com 353 votos. As chances do partido poderão aumentar se Guilherme Nicolau surpreender e obtiver uma votação em torno ou acima dos 500 votos.

Na eleição passada o Partido Socialista Brasileiro (PSB) lançou apenas 11 candidatos e obteve 2.287 votos, não computando os votos de legenda, elegendo os vereadores Paulinho da Prefeitura com 717 votos e Gordo Massagista com 759 votos. Agora o partido conta com 15 candidatos e se repetir a mesma votação da última eleição, poderá novamente colocar dois ou mais vereadores na Câmara Municipal. O partido foi reforçado com as candidaturas de Fernando Xavier que obteve 243 votos na última eleição e Lúcia Freire com 251 votos. Os novatos Marcelo Fiorini, Denilson Fracari e Rita Duque poderão reforçar os votos do partido.

Outro partido que está mais forte nesta eleição é o Democratas (DEM). Na eleição passada ele só elegeu o vereador Wilsinho Fermoselli que obteve 799 votos e sempre se saiu bem nas eleições que disputou. Agora o partido foi reforçado com as candidaturas de Celso Bruno, atual chefe de Gabinete da Prefeitura, Gláucio Moto Táxi, que está fazendo um trabalho interessante e tem como aposta, a candidatura do Policial Militar Magalhães, além do empresário Rui Barbosa que obteve 160 votos na última eleição. O partido pode chegar aos 2.000 votos se Wilsinho repetir sua votação e com isso eleger no mínimo dois vereadores.

O Partido Social Democrata (PSD) que tem como candidato a prefeito José Carlos Rossi, na última eleição não elegeu nenhum vereador, mesmo nele disputando a sua maior liderança da época que era o vereador Pedro Ranzani. Este ano, com a candidatura de Rossi o partido poderá ser beneficiado com o voto de legenda. Além disso, também ganhou reforço com a candidatura dos atuais vereadores Bertoleti, que na eleição passada se elegeu pelo PSDB com 505 votos e o vereador Gabé, que deixou o PTB onde foi eleito com 372 votos para buscar a reeleição no PSD. No partido também está o candidato Parafuso, que na última eleição obteve 294 votos e poderá ter chances reais nesta eleição e Juninho Cavalo que na sua última tentativa de se tornar vereador obteve 190 votos.

Partidos com dificuldades de atingir o QE

O Partido Cidadania, antigo PPS que no último pleito obteve 2.937 votos e elegeu dois vereadores, o Zé Luís da Prefeitura com 687 votos e o Cabo Laércio com 657 votos, corre o risco de na somatória dos votos dos seus candidatos não alcançar o Quociente Eleitoral de mais de 1.500 votos para eleger um vereador. Ao contrário da última eleição, o candidato mais forte lançado nesta eleição é somente do Cabo Laércio. Candidatos que competiram pelo partido em 2016 como Toco, 477 votos, Tadeu Ligabue, 310 votos, Cristina Rosseto, 206 votos, ou mudaram de legenda, como é o caso de Toco ou não saíram candidatos, como Tadeu, Zé Luís e Cristina, desfalcando o Cidadania de uma boa quantidade de votos e ameaçando a eleição de vereadores para este pleito. Outros partidos que também precisam obter uma votação bem mais expressiva que o da eleição de 2016 para alcançar o Quociente Eleitoral nesta eleição, são o Partido Progressista (PP) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Maioria dos candidatos não atinge 50 votos

A se basear na última eleição para vereador, dos 127 candidatos que disputaram, 51 deles não obtiveram 50 votos, totalizando 40% dos candidatos. Já 22 obtiveram entre 50 a 100 votos e 21 de 100 a 200 votos. Para obter entre 200 a 300 votos, o quadro já cai bastante, sendo que na eleição de 2016, apenas 12 candidatos atingiram este número. De 300 a 400 votos foram apenas oito candidatos e de 400 a 500 votos, apenas quatro conseguiram. Na faixa acima de quinhentos votos, sete candidatos atingiram esta marca e a proeza de ter acima de 1000 votos coube apenas a dois candidatos na última eleição, Serginho da Farmácia (PSDB) e Fernando Corretor (Republicanos).