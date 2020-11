Passageiros de mototáxis tinham droga e foram presos pela Polícia Militar

Durante patrulhamento, os soldados da Polícia Militar Amauri e Emiliano avistaram dois mototaxistas transitando juntos, sendo que cada um trazia consigo um passageiro, no Jardim Dolores, na quarta-feira, dia 11.

De pronto os passageiros foram reconhecidos por denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas. Rapidamente foram abordados, tanto os condutores como os passageiros, sendo submetidos a busca pessoal, menos a condutora de uma das motos, a qual teve seus pertences vistoriados.

No momento da abordagem, um dos passageiros já confessou que trazia em sua cueca porções de maconha. Antes mesmo de retirar as porções do interior da calça, o passageiro da mototaxista informou aos policiais que teria a quantidade de 110 porções da droga.

Foi retirada uma sacola plástica do interior de sua calça, e verificada a quantia de 106 porções em plástico “zip lock” prontas para serem comercializadas.

Os mototaxistas foram liberados, sendo solicitado aos mesmos que comparecessem na delegacia de polícia para esclarecimentos. A equipe policial se deslocou até a residência do rapaz que estava com a motorista, onde foi feito contato com sua mãe, que permitiu a vistoria no imóvel. O rapaz acabou confessando que dentro do seu guarda roupa, no interior do bolso de uma bermuda de cor azul, havia 14 pedras de crack.

Ele confessou também que estaria realizando o tráfico há quatro meses, por estar desempregado. Os policiais também foram à residência do segundo rapaz e, em contato com sua mãe, informou que seu filho estava morando na rua e há tempos não ficava no local.

Os indiciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o delegado tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão nos infratores, que permaneceram presos à disposição da justiça.