Pesquisa da Quality aponta Amarildo na frente

A Quality Pesquisas e Assessoria Empresarial Eirelli, CNPJ 26.195.312/0001-91, com sede em São Paulo, autorizou os meios de comunicação de Vargem Grande do Sul a publicar a pesquisa de opinião pública realizada no município entre os dias 9 e 10 de novembro. Pelos dados levantados na pesquisa registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-04395/2020, Amarildo aparece na frente com 57,2% das intenções de voto, seguido por Rossi, com 29,1%. Indecisos eram 7,1% e Brancos 6,6%. A eleição de prefeito e vereadores será realizada neste domingo, dia 15.

De acordo com o registrado na Justiça Eleitoral, foram entrevistados 380 eleitores. A presente pesquisa não foi contratada pelo jornal Gazeta de Vargem Grande, que tomou a iniciativa de publicar o resultado a fim de levar a informação aos leitores do jornal e à população vargengrandense. A autorização par a publicação chegou ao jornal na tarde desta sexta-feira, dia 13, quando a edição impressa da Gazeta já circulava.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo sob o nº SP-04395/2020. De acordo com o informado pela Quality, a pesquisa possui margem de erro de 5% em um nível de confiança de 95%.

Segundo os dados de registro constantes no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa foi registrada no dia 2 de novembro, tento como estatístico responsável Felipe Teixeira Gonçalves (Registro no Conre sob o nº 10723). O contratante foi a própria empresa e o valor foi de R$ 18.800,00.

A empresa já havia feito uma pesquisa na cidade, registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-09894/2020, registrada no dia 11 de outubro, com o estatístico responsável Guilherme Neves, (Registro no Conre sob o nº 9907). O contratante foi a própria empresa e o valor foi de R$ 18.800,00 e também ouviu 380 pessoas.

Metodologia de pesquisa:

De acordo com o informado, a metodologia é a de pesquisa do tipo quantitativo, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado e abordagem pessoal em domicílios particulares permanentemente ocupados (de acordo com a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE). O conjunto do eleitorado do município de Vargem Grande do Sul com 16 anos ou mais foi tomado como universo da pesquisa. Toda a coleta é feita através de aparelhos eletrônicos (tablets) e os dados coletados são enviados via internet para a central online de captação e estratificação de dados.

Questionário

Foi perguntado aos entrevistados o sexo, idade, grau de instrução, renda familiar e por fim, se a eleição fosse naquele dia e sendo aqueles os candidatos, em quem você votaria, dando como opção Amarildo, Rossi, além das opções indeciso/não sabe e branco/não quer opinar.

Veja o resultado da pesquisa