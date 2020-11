Rossi e Amarildo avaliam campanha

Em sua entrevista final da série de reportagens com os candidatos ao Executivo em Vargem Grande do Sul, o ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD) afirmou estar confiante em sua vitória, disse que fez uma campanha econômica, elogiou a iniciativa da Gazeta em entrevistar os candidatos e elencou suas prioridades caso seja eleito.

Rossi e Eduardo Taú em visita no Jardim Paulista. Foto: Reprodução Facebook





Gazeta: Como avalia a campanha? O debate foi realizado em um bom nível? Contribuiu para o esclarecimento do eleitor?

Rossi: Podemos dizer que foi uma campanha árdua, porém prazerosa. Respeitamos esse momento difícil de pandemia, onde muitos perderam o emprego e muitas empresas e comércios fecharam. Optamos por fazer uma campanha sem gastança. Andamos por quase toda a cidade, ouvimos as críticas, reclamações e sugestões dos eleitores e com isso, tomamos consciência das dificuldades e problemas nos bairros, conhecemos de perto as necessidades e anseios da população. Essa foi a melhor maneira que encontramos de nos comprometermos diretamente com os eleitores, compromisso esse que também deixamos gravados em vídeos. Agradecemos a oportunidade de participação do debate na Gazeta, estamos satisfeitos com isso. E sim, acreditamos que houve sim uma contribuição nesse sentido.

Gazeta: Qual prognóstico que fazem sobre o resultado do dia 15? Estão confiantes?

Rossi: Sim, estamos confiantes em nossa vitória! O que mais ouvimos da população durante nossa peregrinação pela cidade, foi a palavra mudança! Sempre fomos recebidos com muita alegria pela população. Nos sentimos gratos pelo carinho e a atenção que todas essas pessoas nos deram pois, isso nos deu forças para mantermos nossa caminhada firme e forte, com ânimo, alegria e fé em Deus.

Gazeta: Como avalia a participação do eleitor na campanha, que teve forte uso de redes sociais e interações com os internautas?

Rossi: Fizemos um bom uso das redes sociais, houve uma grande aceitação por parte dos eleitores na internet. Através de nossa página “Facebook.com/PaginaDoRossi” foram disponibilizados diversos vídeos contendo nossas propostas. Eles estão em toda internet, é um arquivo de nossos compromissos com Vargem Grande do Sul, e ver os eleitores comentando, compartilhando e sugerindo soluções, nos permite dar a seguinte opinião: O comportamento de muitos, era aquilo que já esperávamos. Estamos satisfeitos com isso.

Gazeta: Se eleito, qual prioridade irá atacar já em 2021? De que maneira pretende fazer isso?

Rossi: Primeiramente, saúde. Ouvindo todos os profissionais da área, para construir um diagnóstico sobre as necessidades e soluções. Temos um importante aliado, meu grande amigo Dr. Gilberto Kassab, que já foi deputado federal e Ministro da Presidência da República, e que hoje tem pleno acesso a secretaria e ministério da saúde, no sentido de buscar recursos materiais e auxílio em soluções modernas para esses problemas. Pretendemos em 6 meses de governo, resolver os sérios problemas que temos na saúde em Vargem Grande. Doença não pode esperar. Também será combatido o desemprego, através de nosso projeto que já está em andamento, de desenvolvimento de um parque industrial moderno, atraindo assim, novas empresas para o município. Água e educação também são prioridades, um, através de captação de água do Rio Jaguari como uma segunda fonte de abastecimento e tratamento de água, outro com o auxílio dos profissionais da educação, que terão voz para nos ajudar no desenvolvimento de soluções.

Gazeta: Qual mensagem gostaria de passar aos eleitores que ainda não definiram seus votos?

Rossi: Quando fui prefeito, em minha única gestão, entreguei 37 obras em 4 anos e foram 37 obras pagas, não deixei dívidas ou obras paralisadas. Entre essas, 3 conjuntos habitacionais, o primeiro pronto socorro da cidade, escolas, creches, postos de saúde, criação da guarda municipal, lar para idosos, almoxarifado municipal, reservatórios de água, até mesmo o asfalto que ainda hoje, liga Vargem a São Roque da Fartura… Todos os meus compromissos foram honrados! Nessas eleições, isso não será diferente, temos compromisso com propostas relevantes para melhorias na cidade, dentre elas, emprego, saúde, educação e o sério problema de falta água que tem prejudicado a população. Também temos um projeto inédito sobre cultura e tecnologia, além da retomada de apoio ao esporte. Esperamos que eleitores indecisos, nos deem esse voto de confiança e que Deus abençoe todos nós nessa caminhada. Muito Obrigado.

Amarildo e Celso Ribeiro caminham com o deputado Samuel Moreira e os vereadores Serginho e Canarinho. Foto: Reprodução Facebook

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que busca a reeleição, falou nesta reportagem que fecha a série de entrevistas que a Gazeta fez com os candidatos sobre os ataques que sofreu durante a campanha, ressaltou estar confiante em sua reeleição, numerou obras e projetos que pretende realizar e lembrou da necessidade de se realizar a boa política pela cidade.

Gazeta: Como avaliam a campanha? O debate foi realizado em um bom nível? Contribuiu para o esclarecimento do eleitor?

Amarildo: Prezamos pela boa política e uma campanha limpa, é o que também pedimos a nossos apoiadores, mostrando para a população o que foi realizado nas minhas administrações e na do nosso vice, Celso Ribeiro; mudando o rumo de Vargem, com trabalho e responsabilidade com o dinheiro público; somos candidatos Ficha Limpa não tendo nenhuma condenação por mau uso do dinheiro público. Utilizamos mais as redes sociais devido à pandemia. Distribuímos uma revista informativa sobre o que fizemos, o que estamos fazendo, além do que precisamos realizar. Junto à campanha, continuamos a gestão da cidade e mantivemos o ritmo de trabalho. Infelizmente recebemos ataques que consideramos politiqueiros o que uma campanha de alto nível não precisa e muito menos a população. Respondemos para esclarecimento do público, mas continuamos uma campanha limpa, mostrando nosso trabalho, discutindo ideias para que possamos continuar a reconstrução da cidade e acreditamos que conseguimos passar essa mensagem para o eleitor.

Gazeta: Qual prognóstico que fazem sobre o resultado do dia 15? Estão confiantes?

Amarildo: Realizamos a boa política, uma campanha limpa e estamos confiantes que a população que viu todas as transformações para melhor em nossa cidade, entenderam que o trabalho precisa continuar. Nosso Plano de Governo está pautado nas reais necessidades de Vargem, pois com a experiência que eu e Celso Ribeiro adquirimos, vamos continuar trabalhando para reconstruir Vargem e já estamos fazendo isso. Fizemos, de nossa parte, uma campanha de nível, não atacando ninguém, dizendo a verdade. A população está consciente de que ter experiência nas legislações atuais, força de trabalho, não ter processos de mau uso de recursos públicos, ter um plano de governo coerente com o município e não vender sonhos que jamais serão cumpridos é o que muda os rumos do futuro de uma cidade. E para esse progresso que trabalhamos, para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da nossa população. Pelo trabalho que fizemos, com esperança e fé em Deus, a vontade popular vai nos deixar continuar o trabalho pela cidade.

Gazeta: Como avalia a participação do eleitor na campanha, que teve forte uso de redes sociais e interações com os internautas?

Amarildo: Embora tenhamos sido atacados de forma indiscriminada e com muitos fakes, tivemos grande interação com internautas sendo que muitos reagiram a essas postagens que para nós é pura politicagem, não é assim que faz campanha limpa. A internet é um meio forte de comunicação e sentimos que quem assistiu as lives, os vídeos, compartilharam e participaram com perguntas e sugestões que ajudam a administração. O foco foi as redes sociais devido à pandemia, pois seria incoerente como prefeito que vem realizando tantas ações de combate à Covid, sair com comitivas de casa em casa pedindo votos. Informamos a população mais por meio digital, programas de rádio e utilizamos uma revista que mostrou o trabalho que tivemos para pagar as dívidas, manter serviços, pagar contas em dia, buscar recursos para investir em obras e ações e pagar os servidores em dia. Foi uma administração difícil e agora numa situação melhor, planejamos e estamos realizando diversas ações que precisamos continuar para a população.

Gazeta: Se eleito, qual prioridade irá atacar já em 2021? De que maneira pretende fazer isso?

Amarildo: Já estamos trabalhando em diversas frentes e vamos continuar esse trabalho, melhorando mais a Saúde com mais especialidades, cirurgias eletivas para zerar a espera entre outros. Começou a construção da nova Represa, a troca da tubulação de ferro e em breve as novas adutoras e reservatórios para melhorar o abastecimento. O PoupaTempo logo será uma realidade, assim como a Clínica Veterinária que funcionará neste mês. Vamos construir o Novo Distrito Industrial e os apartamentos do Minha Casa Minha Vida e viabilizar mais 300 casas populares. Vamos implantar o ensino integral na escola Flávio Iared, investir para retorno das aulas e terminar 2 novas creches. Afirmo que mostramos tudo que foi e está sendo feito e o que foi planejado sem promessas que não podem ser cumpridas ou planejado aleatoriamente para enganar o eleitor. Muita coisa já está em andamento e é preciso seriedade e responsabilidade para dar continuidade, assim como sempre fizemos em respeito ao dinheiro público e à população.

Gazeta: Qual mensagem gostaria de passar aos eleitores que ainda não definiram seus votos?

Amarildo: Peço que analise o que cada candidato a prefeito e a vice fizeram pela cidade, o passado de cada um e escolha o melhor para o futuro de Vargem, pois aqui vivemos com nossas famílias e deixar outras pessoas escolherem por você é por o futuro nas mãos de outros. O voto é a expressão mais importante da democracia. Muitos dizem não gostar de política por causa de maus políticos que criam essa imagem. Maus gestores colocam a cidade em caos, viram notícias negativas e desanimam o eleitor. Mas é a política, a boa política que transforma a vida do povo para melhor. Você que está indeciso, peço que analise com cuidado e escolha. Peço a honra de seu voto para seguir o trabalho e agradeço a todos que enviam milhares de mensagens de apoio, aos internautas que distinguem os boatos nas redes sociais e fazem a defesa da verdade; aos que trabalharam conosco, aos espaços da rádio e jornal e pedir que votem em nossos vereadores, pois o apoio da Câmara é fundamental para o prefeito realizar seu trabalho.