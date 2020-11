Votos válidos este ano deve ser menor que a última eleição municipal

Embora o número de eleitores do município tenha aumentado de 30.789 nas eleições municipais de 2016 para 31.821 este ano, por causa da pandemia do coronavírus, acredita-se que o número de abstenções deverá ser grande nesta eleição.

Em 2016, um total de 6.424 eleitores, ou seja, 20,86%, deixaram de votar e dos 24.365 que foram às urnas, 1.649 (6,77%) votaram em branco e 895 (3,67%) anularam os votos. Portanto, os votos válidos foram 21.821 e deste montante é que foram escolhidos os 13 vereadores que fazem parte da Câmara atual.

Nesta eleição, se dos 31.821 eleitores houver uma abstenção maior devido à pandemia, algo em torno de 30%, que daria 9.546 votos a menos, compareciam às urnas um total de 22.275 eleitores. Seria uma abstenção muito grande, com menos 2.090 eleitores que votaram em 2016. Tudo isso é uma hipótese devido ao medo da Covid-19, embora a Justiça Eleitoral esteja tomando todos os cuidados para a proteção e segurança dos eleitores.

Ao admitir o número de 22.275 eleitores votando e seguir mais ou menos o padrão da última eleição, e 7% dos eleitores votarem em branco, seriam 1.559 votos a menos. Caso os votos nulos sejam em torno de 4%, também deixariam de ser computados os votos de 891 eleitores, totalizando os votos úteis para esta eleição, em torno de 19.825 votos. Deste total é que se extrairia o Quociente Eleitoral para se fazer as contas de quanto cada partido poderá eleger de vereador.

Partidos poderão não atingir o Quociente Eleitoral

Como se obtém o Quociente Eleitoral dividindo o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, se para efeito de cálculos for adotado o número de 19.825 votos válidos, a se dividir esse montante por 13 (número de cadeiras no Legislativo), é calculado neste caso um Quociente Eleitoral de 1.525. Sendo assim, só quando a soma do Quociente Partidário atingir este número, é que ele terá direito de eleger o primeiro vereador.