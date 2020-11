Amarildo é reeleito prefeito com 65,71% dos votos

O resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só foi disponibilizado às 23h24 e o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que disputou a reeleição tendo como vice Celso Ribeiro (Podemos) foi reeleito com 14.002 votos, o que totalizou 65,71% dos votos válidos do município. Já o ex-prefeito José Carlos Rossi do PSD que tinha como vice Eduardo Taú, foi derrotado com 7.306 votos, o que totalizou 34,29%.

Mas, Amarildo e seus apoiadores já haviam comemorado a reeleição logo depois do término das votações que ocorreu às 17h. Isso foi possível pois tão logo terminou a votação em Vargem Grande do Sul, com a fixação dos resultados dos boletins das urnas junto às seções eleitorais, um grupo de pessoas que apoiavam Amarildo passou a contar os votos em todos os colégios eleitorais, chegando a um resultado que embora não oficial, deu uma grande margem de vantagem a ele contra seu adversário José Carlos Rossi, quase o dobro da votação, o que levou o candidato juntamente com seu vice, Celso Ribeiro e mais apoiadores a comemorarem o resultado no seu comitê e pelas ruas da cidade.

O próprio candidato José Carlos Rossi antes mesmo de sair o resultado oficial, nas redes sociais admitiu a derrota e fez um agradecimento a todos seus eleitores e também às pessoas que o apoiaram. “Muitíssimo obrigado por tudo meus amados. Eu amo vocês. E sempre estarei do lado de vocês”, escreveu Rossi junto ao seu perfil no Facebook.

Já o candidato Amarildo postou um vídeo na sua página da rede social, onde numa montagem juntamente com seu vice Celso Ribeiro, agradeceu com as palavras “Obrigado Vargem Grande do Sul”. A reeleição de Amarildo já era esperada, pois resultados de pesquisa feita pela empresa Quality Pesquisas e Assessorial Empresarial Eirelli já dava como certa a vitória do atual prefeito. Segundo a pesquisa realizada nos dias 9 e 10 de novembro e publicada no site da Gazeta de Vargem Grande, Amarildo aparecia com 57,2% dos votos válidos, contra 29,1% dos votos dados a Rossi.

Reportagens

O jornal Gazeta de Vargem Grande durante toda a votação, fez várias reportagens sobre o andamento da eleição municipal em todos os colégios eleitorais da cidade. Após o término do pleito, a reportagem se dirigiu ao Cartório Eleitoral para transmitir via rede social, o resultado oficial das eleições, mas uma falha em um dos processadores do sistema de computação do Tribunal Superior Eleitoral atrasou a divulgação dos resultados em todo o país.

A primeira atualização com dados de Vargem Grande do Sul apontando 47,5% dos resultados das eleições, foi postado pelo TSE por volta das 22h30 e novo resultado com 78,75% da contagem dos votos, por volta das 23h15. Às 23h24, finalmente saiu o resultado oficial.