Confecção da decoração de Natal teve início em Vargem

Com a aproximação do mês de dezembro, a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul já deu início aos preparativos da decoração de Natal na cidade.

Os preparativos iniciais dizem respeito à confecção de enfeites e reforma dos itens que necessitavam de reparo. Segundo o informado, a previsão é de que os adereços comecem a ser instalados no dia 1º de dezembro.

No entanto, a prefeitura ainda estuda como será a programação das comemorações de final de ano, levando em conta os efeitos da pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19 na cidade.

Tradicionalmente, as ruas da área central da cidade são enfeitadas, bem como a Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. No local, há a montagem de uma árvore de Natal e a Casa do Papai Noel, uma das atrações mais aguardadas pelas famílias vargengrandenses.

Há anos, Vargem conta com a Parada de Natal, onde crianças, adolescentes e adultos de escolas, clubes e academias da cidade desfilam em ritmo natalino. Nos últimos anos, a prefeitura deu início à Semana Natalina, com programações de apresentações referentes às festividades do final do ano. Essa programação atraía um bom público para o Centro de Vargem e colocava a cidade no clima de Natal.

Segundo o informado, a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul mantém a antiga parceria quanto a colaborar com a Casa da Cultura na decoração de Natal, ajudando financeiramente com parte dos gastos envolvidos na decoração das ruas e da Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, especialmente a Casa do Papai Noel.

Região já se prepara para as festas

A movimentação das festas de final de ano é esperada principalmente pelo comércio todos os anos. A região já está se preparando para o aumento das vendas e do fluxo de clientes para o Natal.

A Associação Comercial (ACE) de São João da Boa Vista preparou uma antecipação da Campanha de Natal, com objetivo de fomentar e auxiliar o comércio local para as vendas de fim de ano.

Para isso, todas as empresas estão sendo incentivadas a anteciparem a instalação de sua decoração de Natal, para segunda-feira, dia 16. No entanto, a tradicional Parada de Natal da cidade foi cancelada já em agosto, em função da pandemia da Covid-19 e não ocorrerá em 2020.

Em Poços de Caldas (MG), as ruas do centro da cidade já começaram a ser decoradas em outubro, de forma adaptada. As luzes de Natal foram acesas na sexta-feira, dia 6, no aniversário de 148 anos da cidade, mais cedo que o habitual.

A intenção da prefeitura, segundo o informado, foi apostar em um formato que evite aglomerações, por conta da pandemia. A principal mudança na cidade é a decoração em forma de circuito, para privilegiar a visita de carro.

Além disso, a prefeitura optou por não instalar um dos pontos que mais atrai turistas no Natal, o túnel de luz na praça, justamente para evitar a visita de muitas pessoas no mesmo local ao mesmo tempo, assim como a instalação dos brinquedos para as crianças, o que não aconteceu.

ACI estuda se haverá Campanha de Natal

Anualmente, a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem realiza a Campanha de Natal, em parceria com o comércio da cidade. Tradicionalmente, as lojas que fazem a adesão à campanha distribuem cupons aos clientes que efetuam compras em seus estabelecimentos para participar de sorteio de diversos prêmios.

O objetivo dessa ação é movimentar o comércio local nas vendas de fim de ano. Porém, conforme o informado pela ACI, a viabilidade de ser realizada uma campanha de Natal com os comerciantes este ano, está sendo avaliada.