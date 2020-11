Eleições 2020: sete vereadores são reeleitos

Com a finalização da apuração dos votos em Vargem Grande do Sul, além da reeleição do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que terá como vice Celso Ribeiro (Podemos), também foram definidos os 13 vereadores que irão fazer parte da Câmara Municipal para a próxima Legislatura.

Guilherme Nicolau (MDB) foi o vereador com maior votação, reeleito com 1.187 votos, seguido por Fernando Corretor (Republicanos), reeleito com 1.174 votos. Em terceiro lugar, o policial Magalhães (DEM), com 957 votos em sua primeira eleição. Paulinho da Prefeitura foi o quarto colocado com 931votos em sua reeleição.

O ex-prefeito Celso Itaroti (PTB) retorna à Câmara com 749 votos. Concorrendo pela segunda vez, Gláucio do Mototáxi (DEM) foi eleito com 565 votos. Também foram reeleitos Célio Gordo (PSB), com 490 votos e Serginho da Farmácia (PSDB) com 455 votos.

A única mulher eleita nesta Legislatura foi a nutricionista Danuta Rossetto (Republicanos), com 541 votos. Outro candidato que assume o primeiro mandato é João Batista Cassimiro, o conhecido Parafuso, do PSD, com 431 votos.

O PSDB ainda reelegeu Canarinho, com 424 votos. E o novato Maicon Canato, com 417 votos, foi o terceiro vereador mais votado do Republicanos. Bertoleti foi reeleito pelo PSD com 284 votos.

Não se elegeram

Dos 13 vereadores atuais da Câmara tentaram a reeleição e não conseguiram, Wilsinho Fermoselli (DEM), Alex Minelli (Republicanos), Felipe Gadiani (MDB), Gabé (PSD) e Cabo Laércio (Cidadania).