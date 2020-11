Assaltantes fugiram após render casal de idosos e efetuaram disparos contra policiais

Após render e assaltar casal de idoso em São Sebastião da Grama, na sexta-feira, dia 6, autores do crime fogem rumo a São José do Rio Pardo, pela rodovia SP-344. A Patrulha Rural de São José foi avisada via Copom sobre o roubo e que os autores do assalto estavam em um veículo Corolla de cor branca.

O policiais foram à rodovia com intuito de localizar algum veículo com as características passadas. No entanto, foi informado via Copom que um veículo Corolla havia passado o pedágio, no sentido São João da Boa Vista.

Pela rodovia, os policiais se depararam com o veículo próximo ao Motel Stylus e passaram a acompanha-lo. Contudo, o Corolla estava em alta velocidade, distanciando da viatura, e entrou em São João, já com uma viatura da Força Tática seguindo.

A equipe da Patrulha Rural entrou na mesma rua e um policial desembarcou e o veículo Corolla entrou na via em alta velocidade.

Foi dada ordem de parada, porém, o condutor não obedeceu e investiu contra o policial na intenção de atropelá-lo. O PM foi rapidamente para a calçada e o motorista do veículo efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe, mas ninguém foi atingido e os PMs não revidaram.

Os ocupantes abandonaram o veículo pelo estacionamento da empresa Coca-Cola. Eles fugiram pulando o muro de um terreno baldio e foi feito cerco com apoio de diversas viaturas, inclusive a da Polícia Rodoviária. Os policiais fizeram uma varredura, porém os indivíduos não foram encontrados.

Ao verificar o carro, constou pelo número do chassi que as placas eram diferentes, ou seja, o veículo era clonado, sendo produto de roubo em Pirassununga.

Os policiais encontraram dentro do veículo R$ 142,00, uma mochila, duas chibancas, alicate, abraçadeiras plásticas, colete da Polícia Federal e um balde com dezenas de miguelitos (espécie de pregos usados em roubos de veículos), além de um rádio comunicador.

Ficou constatada que o veículo foi usado no assalto em Grama, onde um casal de idosos foi rendido para que praticassem o roubo.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência sobre roubo, auto localizado e disparo de arma de fogo.