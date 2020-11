No sábado, dupla armada rende família em casa de condomínio em São João

Uma residência no Condomínio Morro Azul, em São João da Boa Vista, foi roubada na noite de sábado, dia 14. A equipe da Polícia Militar compareceu ao local para atender a ocorrência.

Em contato com as vítimas, relataram que no início da noite, quando um deles chegou em casa e foi surpreendido já no interior de seu quarto por dois homens desconhecidos de posse de um revólver.

Conforme o informado, a dupla passou a exigir o cofre e o relógio Rolex, porém a vítima informou não saber a senha e que somente seu pai sabia. Neste momento, pediram para a vítima permanecer calma e sobre a cama, junto com seu colega, que permaneceu até a chegada de seu pai.

A vítima chamou o pai e, assim que ele entrou no quarto do filho, também foi rendido e dominado. O rapaz foi levado ao seu quarto e os autores passaram a agredi-lo até que o mesmo abrisse o cofre.

Assim que aberto, os indivíduos pegaram os cinco relógios da marca Rolex, 10 mil dólares, 2 mil euros, R$ 7 mil, dois celulares, sendo um Iphone 11 e um Samsung 520, um revólver Taurus calibre 38 com capacidade de seis tiros e uma pistola Taurus calibre 765 com capacidade de 13 tiros.

Após o roubo, foi possível identificar que os ladrões fugiram pelos fundos da residência tomando sentido ignorado. Segundo a PM, na luta corporal entre a vítima e os ladrões, o celular de um autor ficou caído no chão da casa. Foram realizadas diligências, porém sem êxito.