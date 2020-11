Pego por tráfico no Dolores, também já tinha mandado de prisão em aberto

Os soldados da Polícia Militar Amauri e Emiliano receberam denúncias na

segunda-feira, dia 9, de que um adolescente, já conhecido pelo crime de tráfico de drogas e, que já esteve detido na Fundação Casa, estaria novamente praticando o tráfico, no Jardim Dolores.

Segundo a denúncia, ele escondia uma quantidade maior de drogas e um outro suspeito estaria “fazendo aviões”, pegando as drogas na casa do adolescente, onde o portão e a porta não ficam trancados, com livre

acesso. Conforme relatou o denunciante, o rapaz pegava a droga e as levava até a residência onde moram várias pessoas e lá eles consumiam o entorpecente.

Durante o patrulhamento, os PMs visualizaram quando o adolescente entregou algo ao suspeito. Ao tentar fazer a abordagem, os indivíduos

fugiram para lados opostos. Um deles foi detido. Muito alterado foi preciso que os PMs o algemassem.

O rapaz cuspiu ao solo várias pedras de crack, que foram recolhidas, somando 10 pedras. Ao ser perguntado a respeito da droga, informou que havia acabado de comprá-las pagando R$ 100,00 e que levaria as porções até uma casa para consumir com alguns amigos. Foi solicitado o apoio

de outra equipe para abordar o adolescente. Ele foi localizado e com ele estava R$ 50,00 reais em cédulas diversas. Os PMs foram até a sua casa, onde sua companheira permitiu a entrada da equipe e acompanhou as buscas. Foi encontrado na lavanderia, dentro de um pacote de palha de aço, uma porção grande de crack, além de um kit contendo 18 pedras prontas para venda, semelhantes àquelas encontradas com o detido.

Seguindo as buscas, foram localizadas dentro de um armário, um pote com

três porções de cocaína, uma balança de precisão pequena e uma tesoura. Na cômoda do quarto do casal, foram encontrados R$

238,00. Ele confessou estar realizando o tráfico de drogas e que sua companheira não tinha conhecimento das drogas. O adolescente e o rapaz foram levados ao Plantão Policial. O adolescente foi liberado ao seu pai e o maior de 18 anos permaneceu preso à disposição da Justiça, onde foi constatado ainda que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Também apoiaram a ocorrência o 1º tenente Felipe Junior, os soldados Leonardo, Salomão, Ventavele e os cabos Ricardo e Marcienta.