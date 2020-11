PM pega dupla por tráfico na Vila Santa Terezinha

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz e apreendeu um adolescente por tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha, na segunda-feira, dia 9. Participaram da ocorrência os soldados da PM Salomão e Silas.

A equipe realizava patrulhamento pelo bairro, quando foi solicitada por um morador que não quis ser identificado por medo de represálias. O rapaz informou que dois suspeitos estariam realizando o tráfico de drogas por uma das ruas do bairro.

A equipe encontrou os rapazes, que já eram conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas e roubos. Um deles tentou esconder na boca sete pedras de crack embaladas em plástico e prontas para venda. Ele também carregava um celular e R$ 20,00.

Com o adolescente foi localizado um celular e R$ 10,00. Foi feito contato com o pai do adolescente, que autorizou e acompanhou a vistoria no quintal da casa onde mora. Pelo local, os policiais encontraram mais sete pedras de crack ao lado do medidor de energia.

Questionado a respeito, o rapaz confessou estar realizando o tráfico de drogas há mais de três meses, dizendo ainda que em sua casa teria mais drogas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas ao maior de 18 anos e voz de apreensão pelo crime de tráfico de drogas ao adolescente.

Após diligenciar a residência do rapaz, localizaram duas porções de maconha, um kit contendo dezesseis pedras de crack embaladas em plástico e prontas para venda, cinco pedras brutas de crack que ainda seriam repartidas, uma folha de cheque do banco Itaú no valor de R$ 500,00 e a quantia de R$ 149,00 em cédulas.

Após a localização dos objetos, ambos foram conduzidos ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) local, onde passaram por exame médico, sendo expedido laudo médico cautelar. Posterior, foram apresentados no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a voz de prisão ao indiciado, sendo autuado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico permanecendo preso à disposição da Justiça.

O adolescente foi autuado pelo ato infracional de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo liberado aos cuidados de seu genitor no término da ocorrência.