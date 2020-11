Rapaz pulava muro de terreno onde havia drogas e foi preso

A equipe da Polícia Militar composta pelos soldados Salomão e Silas foi acionada para atender uma ocorrência sobre tráfico de drogas na Via Santa Terezinha, na sexta-feira, dia 6. Foi informado que o infrator escondia as drogas em um terreno ao lado e que ele pulava o muro do terreno para pegar as drogas e repassar aos usuários.

Diante das informações, a equipe realizou um breve monitoramento do local, onde foi possível visualizar o suspeito pulando o muro do terreno. Ele se aproximou de uma sacola branca, retirou algo e pulou para fora duas vezes.

A equipe solicitou apoio e foram abordados três indivíduos, sendo que dois foram liberados depois de nada ter sido encontrado com eles. No entanto, com o terceiro suspeito, o que havia pulado o muro, foi encontrado um celular da Motorola e R$ 2,00. Ao ser questionado sobre o motivo de ter pulado o muro, ele ficou em silêncio.

Ao vistoriar o local, os PMs localizaram 22 porções de maconha embaladas em plástico transparente e prontas para venda, 97 eppendorff (pino) com cocaína, 63 pinos de cor azul vazios, 849 de cor roxa também vazios e dois potes azuis com pó branco, aparentando ser cocaína.

Ele foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou o flagrante de tráfico de drogas.