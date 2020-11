Dr. Marco Antônio faz especialização

Um dos mais conhecidos médicos de Vargem Grande do Sul e região, o

dr. Marco Antônio Goulart cursa desde março deste ano, o curso de Endoscopia Digestiva Terapêutica, no Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio Libanês, para habilitação em procedimentos com uso de endoscópios.

De acordo com o Dr. Marco Antônio, que vai finalizar o curso em

janeiro de 2021, a ideia é oferecer o serviço na cidade. “Temos o planejamento de retornar as endoscopias e colonoscopias no município de Vargem”, explicou.

Médico há 28 anos, com especialização em cirurgia geral e cirurgia videolaparoscopica, Dr. Marco Antônio reside em Casa Branca, mas há 27 anos também atende em Vargem Grande do Sul. Na foto, Dr. Marco Antônio participa de uma das aulas com o Professor Dr. Hashiba.