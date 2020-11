Vargengrandenses foram de bicicleta até Aparecida

Um grupo de vargengrandenses composto por Fernando Franco, Carlos Milan, Thiago Ronchi, Marco Bortoloto e José Antônio Valezin saiu em peregrinação de bicicleta até o Santuário Nacional de Aparecida. No apoio ao grupo, estava o amigo Darci.

A peregrinação teve início com a bênção do padre André em Santa Cruz das Palmeiras. Depois o grupo dividiu a viagem em duas etapas, a primeira com saída de Tambaú e chegada a Águas da Prata, e na semana seguinte, a segunda etapa saindo de Águas da Prata no dia 28 de outubro, passando por

várias cidades, chegando em Aparecida no dia 1º de novembro.