Ação policial na Estrada das Perobeiras detém homem com faca

Uma intensa movimentação policial na Estrada das Perobeiras, próximo à saída para Itobi no final da tarde desta terça-feira, dia 24, terminou com um suspeito levado à Delegacia. A Gazeta de Vargem Grande esteve no local.

A reportagem ainda apura as informações sobre o ocorrido, mas inicialmente foi verificado que o suspeito estava em um carro verde, com uma faca e dizia que iria atentar contra a própria vida. Há também a informação de que ele estaria com uma mulher sob sua ameaça, que felizmente já não corre mais riscos.

O caso está sendo apresentado na Delegacia da Polícia Civil e a reportagem da Gazeta trará novas informações sobre o ocorrido.