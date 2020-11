Bazar da Associação Setembro será no início de dezembro

O tradicional Bazar da Associação Setembro acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro. Toda a verba arrecadada será revertida para as entidades amparadas pela Associação Setembro. A venda, porém, seguirá todos

os protocolos de higiene e segurança contra o novo coronavírus, causador da covid-19.

O Bazar será no Antigo Boliche, à Rua Capitão Zeca Ribeiro, nº 621, das

7h às 16h no sábado, dia 5, e das 7h às 11h no domingo, dia 6.