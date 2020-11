Câmara fará ato em homenagem a ex-vereadores

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, sob a presidência do vereador Paulo César da Costa, do PSB, realizará na próxima quinta-feira, dia 26 de novembro, às 19h, uma sessão solene para inauguração da Galeria da Legislatura dos Ex-vereadores, a comemoração dos 30 anos da promulgação da Lei Orgânica do Município e o descerramento da placa

que nominará a Tribuna Livre da Câmara de “Vereador Roberto Aparecido

Fermoselli”.

A Lei Orgânica do município foi promulgada no dia 20 de abril de 1990 e

a comemoração do feito estava marcada para acontecer no mês de abril, mas devido à pandemia, o presidente Paulinho prorrogou a realização da sessão solene que deverá acontecer na quinta-feira.

A sessão será aberta, sendo realizada no prédio da Câmara Municipal

e a organização do evento está tomando todos os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus.

Foram vereadores constituintes Alexandre Tadeu Misurini (PTB), Antônio

Sérgio da Silva (PMDB), Benedito Adão, Celso Itaroti Cancelier Cerva (PTB),

Celso Luís Ribeiro (PSDB), que presidia a Câmara Municipal, Idevaldo Nora

(PDS), José Locatelli Filho (PDS), Luís Carlos Fermoselli (PFL), Marçal Daniel

de Andrade (PMDB), Maria Pereira da Fonseca (PMDB), Neide Fonseca Castilho (PSDB), Nívio Patarro Pereira (PDS), Roberto Aparecido Fermoselli (PMDB), Romualdo Menossi (PMDB) e Tadeu Fernando Ligabue (PSDB), que foi o relator do projeto.