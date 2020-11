Concluído serviço de recape de ruas de alguns bairros da cidade

O recape e a reconstrução do pavimento asfáltico das ruas do Jardim Paulista e Jardim São José foram feitas. Em uma publicação em sua página da rede social Facebook, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) relembrou que há quatro anos a condição do asfalto do Paulista era bem diferente, impossibilitando o trânsito no local. A prefeitura buscou quase R$ 2 milhões de recursos junto a deputados para efetuar a pavimentação do Paulista. O Jardim São José também foi recuperado com recurso extra de

deputados, sendo duas emendas que totalizaram mais de R$ 800 mil.