Obras paralisadas da Educação serão retomadas pela prefeitura

As obras da Escola Municipal Professor Flávio Iared, da Creche do Jardim Ferri e da Creche do Jardim Paraíso II serão retomadas em breve, de acordo

com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

A construção da Escola Professor Flávio Iared, prevista para ser a maior

da rede municipal com quatro salas a mais da Escola Nair Bolonha, está

parada, pois as licitações feitas para concluir a obra não tiveram sucesso.

Amarildo informou que em uma nova tentativa a licitação foi terminada

e já está sendo homologada, tendo como vencedora a Spalla Engenharia.

De acordo com o prefeito, a empresa deve dar início às obras ainda no mês de novembro, para assim, finalizar a escola.

A previsão, segundo o publicado, é que no ano que vem as obras tenham

terminado, já para início de 2022 em ensino integral, das 7h às 17h, com

cinco refeições.

Mais Obras

As obras em duas creches foram paralisadas devido à crise econômica, segundo Amarildo. Ele informou sobre a Creche no Jardim Ferri, onde o

Estado deixou de repassar o recurso para a construtora, a empresa Marques

e Marques, em virtude da crise.

De acordo com Amarildo, a empresa parou a obra com 85% dela já

pronta. Porém, ele pontuou que o Estado acertou essas parcelas atrasadas e em poucos dias, ainda em novembro, o trabalho da empreiteira deve recomeçar.



O prefeito informou que o mesmo ocorreu na Creche do Jardim Paraíso II, que também está parada. Segundo ele, a empresa é a Ecovale e lá o problema é ainda maior.



De acordo com o publicado, mesmo após o Estado acertar a conta

recentemente, a empresa pediu a rescisão amigável, o que foi feito. No entanto, o prefeito informou que uma nova licitação para a Creche do

Paraíso II já está sendo preparada.