Placas de Rua

As placas de identificação com os nomes das ruas foram instaladas em mais três bairros novos, sendo Chácara Vargem Grande, Jardim Colina e Jardim

Petúnia. Segundo o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o trabalho prossegue nos quatro bairros restantes que ainda não possuem placas com os nomes das ruas. De acordo com o informado, finalizando os bairros faltantes, Vargem terá os 85 bairros da cidade com placas de identificação. As placas de ruas dos bairros novos foi reivindicação durante meses por moradores, que reclamavam sobre o serviço de entrega dos Correios e delivery.