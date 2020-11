Rapaz é detido pela GCM com moto suspeita de ter sido furtada

Na madrugada de terça-feira, dia 24, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz em flagrante, com uma motocicleta que pode .

Segundo o GCM Charles relatou ao portal ao Noticias Policiais, a equipe realizava patrulhamento pelos bairros da cidade, quando próximo a rodoviária se deparou com dois indivíduos empurrando uma moto. Quando foram abordados, os dois jogaram a moto no chão e fugiram.

Conforme relatou, foi feito um breve acompanhamento e a equipe conseguiu capturar um deles, que resistiu a abordagem. Porém, os GCMs conseguiram imobilizá-lo. O suspeito informou que ele e o colega teriam encontrado a moto no meio do mato e que ela seria entregue a um outro rapaz por R$ 80,00.

A moto, de acordo com o informado, estava com tentativa de ligação direta e com a placa dobrada. Segundo o relatado, o mesmo suspeito foi detido no sábado, dia 21, por quebrar o parabrisa de uma ambulância e saiu da audiência de custódia na segunda-feira, dia 23.

O GCM informou que ele acumula várias passagens pela polícia, por furto, agressão e danos ao patrimônio. O rapaz foi encaminhado para a Cadeia Pública de São João da Boa Vista e a motocicleta foi apreendida no Plantão Policial de São João. O proprietário que sentir falta pode entrar em contato com a GCM ou com o Plantão Policial de São João.