Salas da rede municipal terão ar condicionado

As salas de aula das escolas da rede municipal de Educação irão

ganhar aparelhos de ar condicionado. A informação foi divulgada pelo

prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). Os equipamentos já foram instalados em todas as salas da Creche Geraldo Cara Rinaldi. Em uma publicação em sua página da rede social Facebook, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), pontuou que todas as outras salas da rede municipal também contarão com ar condicionado.

Ele explicou que há alguns meses, professores, funcionários e a diretoria da Creche Geraldo Cara Rinaldi pediram ventiladores para serem instalados na creche. “Ao invés de autorizar ventiladores, quis testar a experiência de instalar aparelhos de ar condicionados, o que foi feito meses atrás, e o resultado foi fantástico, aprovação geral”, disse.

O prefeito pontuou que a licitação para colocar ar condicionado em todas

as salas de aula da rede pública municipal, um total de 96 salas, entre

creches e escolas, já está sendo feita.

O objetivo, segundo ele, é melhorar o ambiente para melhorar a qualidade de ensino. “Isso proporcionará mais conforto aos alunos, ajuda no aprendizado e ajudará também ao professor por estar em local climatizado. Não é luxo, é algo necessário para melhorar cada vez mais a qualidade

de ensino”, completou.