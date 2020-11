Carreta com produto inflamável pegou fogo no domingo, dia 15

Por volta das 21h de domingo, dia 15, uma carreta carregada com produto inflamável pegou fogo na estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama. O caminhão pegou fogo na altura do trevo que dá acesso à estrada de São Roque da Fartura. Houve várias explosões que duraram cerca de 15 minutos.

As equipes da Guarda Civil Municipal conseguiram apagar as chamas momentos depois e resfriaram a carga. Além da GCM, equipes do Policiamento Rodoviário e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

De acordo com informações da GCM a documentação da carreta é de Uberaba (MG). Conforme informaram, o motorista estava no sentido São Roque-Vargem, quando em dado momento, olhou no retrovisor e viu que a carreta pegava fogo

O motorista relatou que parou o veículo e, junto ao ajudante, conseguiu desengatar o cavalo, deixando apenas a carreta e a carga mista incendiando. Segundo o motorista, a lona esquentou bastante e pegou o fogo que atingiu a lona lateral da carreta.

A ocorrência foi atendida pela sub inspetora Luciana e pelos GCMs Charles, Marcelo, Garcia e Faria.

A rodovia ficou interditada até que todo o fogo fosse debelado. Em seguida, a pista foi lavada pela GCM e pelo Corpo de Bombeiros. Foi usado, ainda, uma máquina do Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) da prefeitura para limpeza. Após, o trânsito foi liberado.

Equipe da GCM resfria a carga após controlar o incêndio