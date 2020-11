Duas pessoas são presas em flagrante em operação policial

Na quinta-feira, dia 19, uma operação policial de Vargem Grande do Sul realizou duas prisões em flagrante por tráfico de drogas. As ações aconteceram nos bairros Santo Expedito e Jardim Paulista, após cumprimento de mandados de buscas.

No primeiro local, foram apreendidos 167,7 gramas de maconha, dinheiro, dispositivos eletrônicos, anotações do tráfico e um veículo. No outro local, as policiais localizaram 129,5 g de maconha e um celular.

A operação policial foi realizada em conjunto pelas Polícias Civil e Militar e também foram cumpridos dois mandados de prisões temporárias, que já estavam sendo investigados pela Polícia Civil por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Fotos: Polícia Civil

Drogas, celulares e carro foram apreendidos