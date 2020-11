Gazeta informa os falecimentos desta semana em Vargem

Faleceu Benedito Nazaré Amadeu, conhecido por Ditão da Padaria, no dia 15 de novembro, aos 65 anos de idade. Deixa a esposa Neusa de Oliveira Amadeu; os filhos Márcia e Marcos; a nora Maria Luísa; os netos Maicon, Letícia, Rafaela e Gustavo. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Godofredo Cândido de Souza, no dia 16 de novembro, aos 96 anos de idade. Viúvo de Sétora Rodrigues de Souza, deixou os filhos Paulo e Ester, a nora Terezinha; os netos Rute, Ricardo, Ronaldo, Renato, Roseli, Rosemeire, Mateus, Marta, César, Alessandro e Rone; deixou também os bisnetos Tainá, Gabriela, Rebeca, Keli, Jhonatan, Douglas, Richard, Tairony, Henrique, Micaele, Felipe, Débora, Gabriel, Marília, Heloisa e Rafael; e tataranetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jandyra Evaristo Otero, no dia 14 de novembro, aos 78 anos de idade. Era viúva de Aristides Costa Leal; deixou as filhas Lícia, Lígia e Lílian; os genros Airton e Roberto; as netas Taís, Tábata, Tainá e Yasmin e os bisnetos Théo e Elisa. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedito Nazaré Amadeu, conhecido por Ditão da Padaria, no dia 15 de novembro, aos 65 anos de idade. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Jandyra Evaristo Otero, no dia 14 de novembro, aos 78 anos de idade. Foto: Arquivo Pessoal