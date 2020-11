Moto furtada foi encontrada pela Polícia Militar

Durante patrulhamento preventivo por Vargem Grande do Sul, a equipe da Polícia Militar composta pelos soldados Amauri e Emiliano localizou uma motocicleta na sexta-feira, dia 13, no Centro.

Os PMs foram acionados por um popular, que visualizou dois indivíduos mexendo em uma moto pela rua Saldanha Marinho. A equipe foi ao local e localizou uma motocicleta de cor preta.

Ao ser consultado constatou-se que a mesma era produto de furto nessa data. Os policiais fizeram contato com a vítima, que se fez presente no local e teve a sua moto devolvida.