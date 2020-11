Campanha visa prevenção na Saúde da Mulher e do Homem

Neste sábado, dia 28 de novembro, o Departamento Municipal de Saúde realizará a Campanha “Saúde da Mulher” e “Novembro Azul”.

As mulheres serão atendidas no Centro de Atendimento da Mulher (CAM) Ordália Duzi Moraes, das 8h às 16h. Será realizado o exame de Papanicolau, autoexame de mama para mulheres acima de 45 anos, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, Covid-19 e exame de Dextro.

Já os homens serão atendidos das 8h às 16h nas Unidades Básicas de Saúde Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar e Dr. Nabil Zarif , atrás do Hospítal de Caridade, na Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores e na UBS Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista.

Neste dia será realizado consultas médicas com pedido de exame de PSA (exame de próstata) e caso seja detectado alguma alteração na consulta médica o paciente será encaminhado para urologista. Também será realizado um trabalho de orientação pela equipe de enfermagem, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, Covid-19 e exame de Dextro.

Em todos os locais de atendimento também será realizada a Campanha de diagnóstico e prevenção do câncer Bucal, pelos dentistas da Rede Municipal de Saúde.