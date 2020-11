Para evitar aglomerações, atendimento no CEM é realizado com hora marcada

Para evitar aglomerações e como medida de prevenção à Covid-19, o Departamento de Saúde informa à população que o atendimento no Centro de Especialidades Médicas (CEM) Itamar Della Nina Cerva é realizado com horário marcado por pessoa. Desta forma não é necessário chegar com muito tempo de antecedência.

A orientação é para o paciente chegar apenas 15 minutos antes da sua consulta e levar apenas um acompanhante quando necessário. Caso não possa ir à consulta agendada, é preciso avisar, pois outras pessoas também estão aguardando atendimento.

De acordo com a prefeitura, atualmente são 14 especialidades médicas atendendo no CEM e há pessoas chegando com horas de antecedência e com mais de um acompanhante, gerando aglomeração, o que não é recomendado por conta da pandemia da Covid-19. Segundo ressaltou o Departamento de Saúde, as pessoas ficam esperando horas sem necessidade, pois o atendimento com hora marcada está garantido.