Tarifas de pedágio têm reajuste no dia 1º

A partir da zero hora de terça-feira, dia 1º de dezembro, entra em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias concedidas à Renovias, após um adiamento de quase seis meses. As tarifas são definidas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e foram publicadas no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, dia 20.

De acordo com a Renovias, a atualização da tarifa segue os critérios contratuais, com a correção de inflação pelo indicador econômico IPCA acumulado entre julho de 2019 e junho de 2020. O reajuste deveria ter entrado em vigor em 1º de julho, conforme estabelecido em contrato de concessão, mas foi postergado em razão da pandemia da Covid-19.

Confira as novas tarifas, que são válidas para veículos de passeio e, em caso de veículos comerciais, por eixo:

Segundo a concessionária, durante o período de isolamento social, a Renovias manteve as atividades operacionais nas rodovias, como obras, serviços de manutenção, atendimento ao usuário e prestação de socorro. Foram realizadas ações de conscientização aos clientes e motoristas profissionais, com entrega de máscaras, álcool 70%, kits de alimentação e higiene, além de orientações.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.