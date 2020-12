Universitários devem levar documentação para o reembolso

Os estudantes vargengrandenses que cursam o ensino superior em faculdades da região e que vão pleitear o reembolso do pagamento do transporte escolar devem protocolar os documentos necessários no Departamento de Educação, do dia 30 de novembro até o dia 11 de dezembro, das 8h às 16h.

Os alunos devem apresentar uma via do Requerimento, que pode ser acessado pelo site da Prefeitura Municipal (http://www.vgsul.sp.gov.br/?p=41209), duas vias do formulário para pagamento, disponível no site da Prefeitura Municipal (http://www.vgsul.sp.gov.br/?p=41209), cópia do RG, CPF e comprovante de residência (em folha única tamanho A4), a declaração de Matrícula, comprovando que o estudante frequentou as aulas presenciais nos meses de fevereiro e março de 2020, expedida pela faculdade e o recibo ou nota fiscal expedido pela transportadora dos meses de fevereiro e março de 2020.

O Departamento de Educação informa que por conta da Pandemia do Coronavírus será feito o cadastro e entrega de recibo no mesmo período.

A documentação deve ser apresentada no Departamento de Educação, que fica à Rua Batista Figueiredo, 199, Centro.