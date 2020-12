Inaugurado Atelier Andresa Guilherme com participação especial de Vitória Quintal

O Atelier Andresa Guilherme foi inaugurado em Vargem Grande do Sul, trazendo muitas novidades e um novo conceito em loja e artesanato para a cidade.

Localizado à rua Paraíso, 135, ao lado do Centro de Saúde, o Atelier Andresa Guilherme oferece aos seus clientes tudo em feltro, tecidos, mdf, ferragens e muito mais.

Participação especial

Na última segunda-feira, dia 23, a artesã Vitória Quintal, referência no setor do artesanato brasileiro, esteve na loja e fez uma live pela página do Atelier no Facebook, que foi vista por milhares de pessoas, com interações de internautas de todo país.

