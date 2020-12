Polícia prende assaltante 1h30 depois do roubo

Uma ação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, prendeu um assaltante uma hora e meia após ele praticar o roubo contra uma salgateria no início da tarde da segunda-feira, na cidade.

O crime ocorreu por volta das 12h40, quando um rapaz descrito pelas vítima como sendo branco, magro, medindo aproximadamente 1,70 e vestindo camiseta e calças pretas, além de estar usando um boné preto e óculos espelhado amarelo e uma máscara escura entrou no estabelecimento, localizado à rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, no Centro, e ao fazer menção de estar com uma arma por baixo da camiseta e ameaçando a funcionária da salgateria, exigiu o dinheiro do caixa.

A vítima, com medo, entregou a gaveta do caixa de onde o criminoso recolheu todo o dinheiro e saiu em seguida. A Polícia Militar foi chamada e a equipe dos PMs Ribeiro e Estevam foram até o local.

Para azar do criminoso, as câmeras de segurança do estabelecimento gravaram não só o roubo, como também o veiculo em que ele entrou logo após a crime, e, assim, foi possível identificar a placa do carro, um Fusca de cor bege. De acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, a Polícia Militar de Casa Branca já havia ido ao endereço no qual o veículo estava cadastrado e lá, conversando com o morador, receberam a informação que conhecia a atual proprietária do carro, dando inclusive, o endereço dela em Vargem.

Os policiais civis Mário Sérgio e Diego e o Policial Militar Ribeiro, foram até a casa indicada, onde a dona do Fusca informou que o seu veiculo estava emprestado para o seu neto, e indicou a sua residência, onde encontraram com o pai dele, o qual confirmou que o seu filho estava com o carro da avó.

O pai do rapaz foi informado pelos policiais sobre o que havia ocorrido, mostrando as imagens do sistema de segurança e ele próprio confirmou que aquele assaltante era seu filho. Os policiais então saíram em busca do suspeito e o encontraram na condução do Fusca.

Os policiais civis abordaram o veículo e tão logo viram o rapaz, notaram que realmente ele tinha as mesmas características do autor do crime. Contudo, ele vestia outras peças de roupas. O rapaz recebeu voz de prisão em flagrante e, inicialmente, negou a autoria do crime. Após indagado onde ele estava, indicou a casa de uma conhecida, moradora do Jardim Bela Vista, onde os policiais acabaram localizando uma mochila que o rapaz havia deixado lá.

Dentro da mochila, estavam as roupas que foram usadas no momento do crime, bem como um simulacro de arma de fogo e parte do dinheiro roubado. A moradora contou que o criminoso é seu amigo de infância e que ele sempre vai visitá-la. Disse ainda que pouco antes dos policiais irem até lá, ele teria ido até sua residência onde deixou a mochila, mas ela não sabia o que havia em seu interior. Segundo ela, o rapaz saiu dizendo que iria abastecer o carro e não mais retornou.

O autor foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil, onde foi preso em flagrante por roubo qualificado.