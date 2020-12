Praça começa a ser enfeitada para o Natal

O Departamento de Cultura e Turismo da prefeitura de Vargem Grande do Sul iniciou a montagem e instalação das decorações de Natal na cidade. De acordo com o informado, será uma grande estrutura com o objetivo de deixar Vargem mais bonita neste período de festas, usando elementos de luz e enfeites com as cores tradicionais da data, como vermelho e dourado. “Que darão um brilho especial ao Natal dos vargengrandenses, trazendo alegria e esperança”, publicou a prefeitura.

Já foram colocados os enfeites de Led com temas natalinos em toda extensão da Rua do Comércio. Na Praça Capitão João Pinto Fontão estão sendo instaladas novas árvores de Natal com Led; arcos decorativos com temas natalinos; o presépio e um lindo túnel com lâmpadas de Led em um dos corredores principais.

Além disso, a prefeitura explicou que a grande árvore de Natal que é montada todos os anos na praça da Matriz foi inovada e será colocada do lado externo da praça, para que possa ser vista por todos que passam pela Rua do Comércio.

Os preparativos para a montagem da decoração de Natal tiveram início no mês de setembro em parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul.

A prefeitura observou que este ano, devido à pandemia da Covid-19 e à necessidade de distanciamento social, algumas mudanças foram necessárias para a segurança dos moradores, desta forma, não será montada a casinha do Papai Noel, que tradicionalmente recebia a visita do Bom Velhinho que atendia as crianças da cidade. “Mas quem passar pela Praça da Matriz e Rua do Comércio vai poder apreciar as Luzes Natalinas e sentir o Espírito de Natal com o verdadeiro significado que essa data representa, o nascimento de Jesus, trazendo a esperança de dias melhores”, informou o Departamento de Cultura.

Reforma

A praça Capitão João Pinto Fontão foi completamente remodelada ao longo deste ano. A obra teve início em abril e o valor do investimento foi de cerca de R$ 260 mil, recurso proveniente da autorização do crédito e Recurso Estadual da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que fora obtido em 2019 por uma emenda parlamentar do deputado estadual Barros Munhoz.

Segundo a prefeitura, a reforma tem como objetivo propiciar uma melhoria significativa na iluminação, na estrutura e no paisagismo do local, mudar o aspecto geral da praça e torná-la um local mais adequado para recreação e lazer da população.

Em fevereiro de 2019, a Gazeta de Vargem Grande publicou uma reportagem pedindo atenção com o Largo da Matriz, que deveria ser um dos cartões postais de Vargem, uma vez que é sede dos principais eventos vargengrandenses, como por exemplo, a Programação Natalina, o Desfile da Cidade, a Festa das Nações, a Festa do Milho e a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

A Praça foi criada em volta da Igreja Matriz de Sant’Ana e projetada para ser o ponto central de Vargem Grande do Sul na época. A primeira capela da cidade foi construída no local, no ano de fundação da cidade, em 1874.