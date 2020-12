Colisão de moto tira vida de jovem mãe no Santa Marta

Um acidente ocorrido na tarde de sexta-feira, dia 20 de novembro, tirou a vida da jovem mãe Valéria Regina de Andrade, 24 anos. Era por volta das 15h20 quando ela voltava com sua moto do trabalho, que ficava na região do novo distrito industrial e ao adentrar no trevo do Jardim Santa Marta, tomou sentido Rua Sargento Cassiano rumo à sua, na Cohab III.

Momentos antes, o empresário Marcos José Delatorre, 53 anos, deixava sua empresa com sua caminhonete e pegou a Rua Roberto Sordili Módena, no Jd. Santa Marta, para adentrar a Rua Sargento Cassiano. Segundo a versão apresentada por ele no Boletim de Ocorrência realizado na Delegacia de Polícia, quando parou na Rua Sargento Cassiano com pretensão de virar à esquerda, sentido Casa Branca, observou o tráfego na rua e visualizou apenas dois veículos a uma distância que permitia entrar na via e que quando realizou a conversão, colidiu com a moto que trafegava sentido Jd. Santa Marta ao antigo parque industrial da cidade.

Segundo ainda sua versão, pois o depoimento da vítima não pode ser tomado, ele não teve como evitar a colisão e com o acidente, Valéria caiu ao chão. Então, o empresário disse que chamou o SAMU e aguardou a chegada da Polícia Militar, que fez o teste de bafômetro, que deu resultado negativo e o apresentou à Delegacia de Polícia por volta das 16h.

Várias pessoas que estavam no local procuraram atender a jovem enquanto o SAMU não chegava. Fotos foram tiradas, lançadas nas redes sociais e o acidente teve uma grande repercussão na cidade, principalmente depois que tomaram conhecimento que a jovem veio a falecer por volta das 17h40, pois foi neste horário que o Hospital de Caridade comunicou à delegacia que ela havia falecido.

O delegado Antônio Carlos Pereira Júnior em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, afirmou que solicitou exame pericial dos dois veículos e devido a morte da vítima, de exame necroscópico. Ele instaurou um inquérito policial, que vai procurar localizar as testemunhas do fato, para comprovar a versão apresentada pelo condutor do veículo. Será requisitado também outro exame pericial visando demonstrar a dinâmica do acidente e com isso, apurar com exatidão quem deu causa ao mesmo.

Pelo que apurou a reportagem do jornal, existe o sinal de “Pare” localizado em um poste na Rua Roberto Sordili Módena e na esquina com a Rua Sargento Cassiano, um sinal de “Pare” escrito no asfalto. A Rua Sargento Cassiano é uma perimetral que liga vários bairros da cidade existentes acima da rodovia SP 215, que liga Vargem a Casa Branca.

Valéria tinha 24 anos e deixa o marido e um filho