Dupla furtou em São João e foi pega em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu na tarde de quinta-feira, dia 26, uma dupla suspeita de ter furtado casas em São João da Boa Vista. A ocorrência de furto qualificado foi atendida pelos soldados Salomão e Silas, com apoio do cabo Leite e soldado Barzon.

A equipe patrulhava pela cidade quando recebeu a informação via rádio que teria ocorrido furto a residência no município vizinho e que criminosos teriam levado televisor e um notebook. Os PMs foram informados ainda, que os indivíduos haviam fugido em um Astra de cor prata, com placas de Pouso Alegre (MG).

Os policiais foram sentido à rodovia SP-215, que liga São João da Boa Vista a Vargem Grande do Sul, e visualizaram um veículo com as mesmas características entrando no município. Foi realizado um breve acompanhamento pela avenida em que estavam. Após constatar que os dados da placa correspondiam aos que foram passados pelo Centro de Operações, foi interceptado o veículo.

Com o condutor foi encontrado um cordão dourado com pingente, um celular da marca iPhone de cor branca e um relógio de pulso. Com o passageiro, diversas semi jóias no bolso de sua bermuda. A equipe viu dentro do carro um televisor e questionou sua origem aos dois, que confessaram ter realizado dois furtos a residências em São João da Boa Vista.

No carro foram encontrados três TVs, um vídeo game com dois controles, um notebook, uma caixa de som, duas caixinhas contendo semi jóias, diversos relógios de pulso de variadas marcas, diversos celulares, três garrafas de vinho, um par de chinelos, uma mochila de cor preta, uma mala de viagem de cor preta, um boné de cor preta, uma mala de naylon com diversas ferramentas, no console do veículo várias semi jóias e a quantia de R$ 223,00.

Diante da confissão dos furtos, eles foram apresentados na Polícia Civil, onde o delegado determinou a prisão em flagrante, permanecendo ambos presos a disposição da Justiça. Conforme o informado, os criminosos são de Ribeirão Preto e eles invadem as casas após estourarem o miolo das fechaduras das portas. Criminosos que usam essa técnica são conhecidos por “mioleiros”.

Na delegacia, os policiais conseguiram identificar duas vítimas, que reconheceram parte dos objetos localizados como sendo de suas propriedades, ficando apreendido dois televisores da marca Philips, um celular da marca iPhone, um boné de cor preta e um controle de portão eletrônico.

Eles foram pegos com joias, relógios e eletrônicos