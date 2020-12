União

O vice-prefeito eleito Celso Ribeiro puxou a fila e falou de união de todos na sessão solene da Câmara realizada quinta-feira. O prefeito Amarildo falou que passado as eleições, todos têm de se unir em torno de um projeto maior que é o desenvolvimento da cidade e o ex-prefeito Celso Itaroti, que foi eleito vereador para a próxima legislatura afirmou que não vai fazer oposição por oposição ao novo governo. É preciso aguardar para ver e torcer para que as palavras se tornem realidade.

Ausentes

Não se sabe o motivo, mas na sessão solene dos trinta anos da elaboração da Lei Orgânica, foi visível o não comparecimento da maioria dos atuais vereadores. Dos 13, apenas cinco se fizeram presentes. Já os eleitos e que vão ocupar as cadeiras do próximo legislativo, apenas a vereadora Danutta deu o ar da sua graça e foi convidada a compor a mesa dos trabalhos.

Viajando

Rossi, que era prefeito na época em que foi promulgada a Lei Orgânica do Município e cuja presença era esperada na sessão solene de homenagem aos 30 anos da elaboração da lei maior do município, justificou a sua não presença no ato, dizendo que estava em viagem.

Diplomados

A diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 15 de outubro será no dia 18 de dezembro. No entanto, ainda não há definição sobre como será a cerimônia. A expectativa é que seja no formato online.

Por pouco

Quem leu com atenção a votação dos candidatos a vereador publicada pela Gazeta na edição da semana passada percebeu que Bertoleti (PSD) foi eleito por pouco. Ele teve 284 votos apenas um voto a mais que a candidata Giovana Carvalho, do mesmo partido.

Empate

Já em Divinolândia, houve um empate entre os candidatos a vereador Marcão Coelho (MDB) e Marinho Thesolin (PTB). Ambos tiveram 238 votos e os dois foram eleitos.

Gastos

O último boletim dos gastos de campanha dos candidatos Amarildo Duzi Moraes e José Carlos Rossi, que pode ser acessado no site ‘divulgacandcontas’ junto ao TSE, traz gastos de Amarildo no valor de R$ 63.284,35 e uma receita no valor de R$ 66.645,00. Já a campanha de Rossi teria ficado bem mais em conta, pois ele teria arrecadado e gasto apenas o valor de R$ 16.120,00.