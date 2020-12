Programa premia alunos da rede pública com bolsas de estudo

O Programa Melhor Aluno da Escola Pública divulgou os estudantes vargengrandenses que ganharam bolsas de estudo neste ano. O projeto, uma iniciativa do Rotary Club, em parceria com a Unifeob e o Colégio Anglo São João, premia desde 2014 os alunos que são avaliados em uma prova coordenada pela Diretoria Regional de Ensino. Os alunos que estão concluindo o Ensino Médio são contemplados com bolsas de estudo da Unifeob. Já os que estão terminando o Fundamental, recebem bolsa para o Ensino Médio no Colégio Anglo São João. Há também a premiação de bolsa de estudo na Unifeob para o Melhor Aluno da Etec.

Paulo Murarole, presidente do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, ressaltou a importância do programa. “Ele se destaca em toda a região onde o Rotary fica à frente do projeto. Ele é de extrema importância, onde o aluno da escola pública tem a oportunidade de se destacar entre os melhores”, comentou. “É um dos projetos mais importantes do Rotary, onde temos muito orgulho de fazer parte e tomar à frente. Sei que mudaremos o futuro dos ganhadores da bolsa e isso não tem preço. Estamos sempre à frente para ajudar quem mais precisa”, afirmou, lembrando que o Rotary abre oportunidades.

Por conta da pandemia da Covid-19, ainda não há definição de como será a entrega das premiações.

De acordo com o informado, em Vargem Grande do Sul, foram contempladas com bolsas integrais da Unifeob, a aluna Milena Isabele Brantes, da Escola Alexandre Fleming, que vai cursar Psicologia na Universidade. Já na Etec, a contemplada foi a estudante Ariele Vitória Anacleto, que deverá cursar Administração na Unifeob. E a aluna Fernanda de Paula Costa, da Escola Estadual Benjamin Bastos, ganhou uma bolsa integral para fazer o Ensino Médio no Anglo São João.

Há ainda outros estudantes vargengrandenses contemplados com bolsas parciais na Unifeob, que receberam as premiações em dezembro, junto com as alunas que ficaram em primeiro lugar.

Os alunos da ETEC de Vargem Grande do Sul contemplados com bolsas parciais foram Antônio da Costa Scarabello, Isadora Teixeira Popolo, Emanuelle Gonçalves Machado, Glauber Paina Betti, Gustavo Perico Garcia, Lara Ronchi Bovo, Luciele de Carvalho, Taynara Faconi Loiola.

A prova foi realizada no dia 9 de novembro, no salão do Centro Pastoral São Benedito.

Milena

Estudante do Fleming, Milena ganhou bolsa para estudar psicologia



Ganhadora de uma bolsa integral para cursar Psicologia na Unifeob, Milena Isabele Brantes, é filha de Ivone Brambilla e Antônio Aparecido Brantes. Aos 17 anos, ela está concluindo o Ensino Médio no Alexandre Fleming. Em entrevista à Gazeta, ela contou que se dedicou para conseguir este resultado. “Apesar das dificuldades de estudar em casa, tentei dar o meu máximo para tirar uma boa nota”, disse.

Neste período de pandemia, com aulas on-line, ela conta como se preparou para a prova. “Fazendo as atividades e provas enviadas pela escola, assim como uma revisão das matérias dos outros anos um tempo antes da avaliação do Melhor Aluno. Não foi nada fácil me manter disposta durante o ano, mas os professores sempre estavam lá me incentivando”, disse.

Questionada se imaginava que conseguira se sair bem na avaliação, ela disse que chegou a ficar um pouco insegura, mas que está muito feliz com o resultado. “Era o que eu queria, mas sempre surge aquela insegurança e medo de não conseguir. Estou muito feliz de ter me saído tão bem”, contou.

Para ela, o projeto Melhor Aluno da Escola Pública é muito positivo. “É uma iniciativa maravilhosa, dar oportunidade aos estudantes que muitas vezes não vão ter condições de bancar todo o custo de uma faculdade, que era o meu caso. Espero que esse projeto continue ajudando muitos outros jovens”, disse.

Ariele

Ariele é aluna da Etec e vai cursar administração com a bolsa

Aluna da Escola Técnica (Etec) de Vargem Grande do Sul, Ariele Vitoria Anacleto, 17 anos, ganhou a bolsa de estudos integral para a Unifebo. Filha de Isolete Cordeiro e Rogério Batista Anacleto, ela escolheu o curso de administração e falou à Gazeta sobre a conquista.

Questionada se havia estudado muito para a prova, a aluna disse que se empenhou bastante. “Foram várias noites estudando e muito esforço”, contou. Ela também explicou como manteve a rotina de estudos em meio à pandemia da Covid-19. “Foi muito difícil, porém facilitou quando teve o apoio e incentivo de todos os professores, coordenadores, pessoal da direção e todos os outros que fazem parte da Etec, e claro dos meus pais também”, afirmou.

Assim, ela revelou que já imaginava ter ido bem no teste. “Pois me esforcei bastante e dei meu melhor”, garantiu. Para ela, o projeto Melhor Aluno da Rede Pública é uma boa oportunidade para os estudantes. “É uma ótima iniciativa, pois incentiva muitas jovens a estudarem mais, dando o melhor de si para ter ótimos resultados e através disso, realizando sonhos”, contou.

Fernanda

Fernanda, aluna do Benjamin, vai estudar o Ensino Médio no Anglo

Aluna da Escola Estadual Benjamin Bastos, Fernanda de Paula Costa, 14 anos, é filha de Elaine de Paula e Silva e Pedro Oscar Costa, ganhou uma bolsa para o Ensino Médio no Anglo São João. À Gazeta, ela conta que se preparou para a avaliação. “Me concentrei principalmente em estudar para redação, tanto a teoria, quanto a prática, pois em muitos processos seletivos (como no Enem) é o fator decisivo na nota”, disse.

A estudante explicou que durante esse período de pandemia e aulas à distância, sempre teve o suporte da escola, além de buscar mais conteúdos na Internet. “Contei com a ajuda dos meus professores e de toda a equipe gestora do Benjamin, principalmente a dona Regina Barticiotti, minha professora de português, que vem me auxiliando desde o ano passado a desenvolver minha escrita e argumentação. Além de vídeo aulas da Youtuber, Débora Aladim, que atualmente possui um canal com mais de 2 milhões de inscritos. Também utilizei o aplicativo Stoodi, que se encontra gratuito, justamente por consequência do isolamento social, para auxiliar os alunos nesse momento”, afirmou.

“Na véspera da prova, naturalmente, fiquei muito apreensiva e ansiosa, mas com a ajuda de meus amigos e familiares consegui manter a confiança”, contou.

Depois que cursar o ensino médio, Fernanda informou que pretende prestar vestibular para cursar História ou Medicina. “Admiro muito ambas as áreas, mas no momento me encontro muito ligada à História, porque diversos problemas que temos hoje em nosso país, são consequências do Brasil de séculos atrás. ‘Se queres escrever o futuro estuda o passado’, disse Confucio”, finalizou a estudante.