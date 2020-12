Entrega de homenagens a cidadãos pela Câmara foi cancelada

Prevista para acontecer nesta quarta-feira, dia 9, a entrega de títulos e medalhas pela Câmara foi cancelada. De acordo com o vereador Paulo César da Costa (PSB), presidente do Legislativo, a medida foi necessária após a volta do Estado à fase amarela do Plano São Paulo de reabertura da economia, devido à quarentena imposta como medida de prevenção à Covid-19.

Ao todo, 39 pessoas seriam homenageadas pela Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul com os títulos honoríficos de Cidadão Vargengrandense, Diploma do Mérito “Dr. Francisco Álvares Florence” e Medalha do Mérito “Fundador José Garcia Leal”. A sessão solene iria acontecer no Salão de Festas Fazendo Art’s (Antigo Boliche).

A Medalha do Fundador José Garcia Leal, premia o cidadão ou cidadã vargengrandense ou não, que tenha prestado relevante serviço ao município, ao Estado, ao País ou à Humanidade e a outra honraria, o Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, premia os cidadãos ou cidadãs vargengrandenses, que tenham contribuído de forma relevante à comunidade, em diferentes campos de atividades. O Título de Cidadão, compara o homenageado a uma pessoa nascida no município e que se distingue no cenário social, cultural, administrativo, econômico, religioso ou qualquer outra atividade que realizou no engrandecimento da comunidade de Vargem Grande do Sul.

Pessoas já recusaram a honraria

Quatro cidadãos, sendo três deles vargengrandenses e um que iria se tornar, recusaram as honrarias que os vereadores municipais de Vargem Grande do Sul lhes concederam e não aceitaram títulos e medalhas oferecidas pelo Legislativo local, sendo necessário um projeto de decreto legislativo aprovado na sessão de Câmara realizada no dia 3 de agosto deste ano, para revogação das homenagens.

Cuidados com a pandemia

As honrarias foram concedidas no final de 2019 pelos vereadores e já deveria ter acontecido a solenidade, mas devido à pandemia da Covid-19, ela foi sendo adiada. Chegando ao final da gestão do presidente Paulo Cesar da Costa (PSB), os vereadores acharam por bem realizar neste mês de dezembro a entrega dos títulos.

Porém, com o recrudescimento da pandemia, que segundo os noticiários poderia estar havendo no Brasil uma segunda onda de contaminação, com o vírus voltando a se propagar intensamente na maioria dos estados e o próprio Estado de São Paulo retrocedendo à Fase Amarela de maior restrição de aglomerações, a Mesa Diretora da Câmara Municipal deverá tomar todos os procedimentos para não colocar em risco a saúde dos presentes à solenidade, que deverá contar além dos homenageados, seus familiares e também convidados.

Pessoas que serão homenageadas

Serão concedidos títulos de Cidadão Vargengrandense aos homenageados: deputado federal Arnaldo Jardim, indicado pelo vereador Zé Luís da Prefeitura (PPS); o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), indicação do vereador Canarinho (PSDB); Amarildo Guimarães de Figueiredo, nome proposto por Bertoleti (PSDB); ao delegado Eduardo Denadai Campos, uma indicação do vereador Wilsinho Fermoselli (DEM), ao ex-deputado e membro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Dimas Ramalho, indicado pelo vereador Laércio Anacleto (PPS); Idair da Silva Júnior, uma indicação de Fernando Corretor (PRB); José Francisco de Oliveira Neto, nome apresentado por Guilherme Nicolau (MDB); o médico José Gustavo Bombini, nome indicado por Serginho da Farmácia (PSDB); José Roberto Distarzi, apontado por Célio Santa Maria (PSB); Luciano André Goulart, uma indicação de Felipe Gadiani (MDB); a comerciante Masako Nako, indicada por Gabé (PTB) e a assessora da deputada Luiza Erundina, Muna Zeyn, que foi indicada por Paulinho da Prefeitura (PSB). Ainda serão homenageados com o título de cidadão, o pastor Samuel Lima de Oliveira e a sra. Joana D’Arc Fioreti.

Álvares Florence

Os nomes indicados para receberem os Diplomas do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence são: o policial militar Amauri Locatelli Francisco, na área de Segurança, indicado por Gabé; o professor de judô Daniel Garcia da Silva, na área de Esportes, nome apontado por Canarinho. Na área de Meio Ambiente, o indicado foi Fábio Custódio dos Santos, pelo vereador Célio Santa Maria. Bertoleti indicou Francisco Gonçalves Sobrinho para a área de Comércio; os irmãos Luís Fernando e Daniel Bedin foram os nomes propostos por Guilherme Nicolau, na área de Comércio. Fernando Corretor indicou Fernando Serafim Moneda, na área Profissional Liberal. Na área de Comércio, Iva Ruiz Rosalin foi a indicação do vereador Alex Mineli. Felipe Gadiani indicou Maria Aparecida Gadiani Ferrarini, na área da Saúde. Zé Luís da prefeitura propôs o nome de Marta Regina Ranzani Barbosa na área de Esportes. Para a área de Comércio, o vereador Laércio Anacleto apresentou o nome de Pedro Alcântara Valsecchi Tatoni. Paulinho da prefeitura indicou Sebastião Praieiro da Silva, para a área de Meio Ambiente. O professor Sérgio Fernando Baizi foi indicado por Serginho da Farmácia na área de Esportes e o médico Valdir Cheavegati Júnior foi o apontado por Wilsinho Fermoselli na área da Saúde.

Medalha

Os homenageados com as Medalhas do Mérito Fundador José Garcia Leal serão o subtenente Alexandre Soares Mariano, indicado por Gabé; Crislene Ap. Teixeira Gindro, que teve o nome proposto por Serginho da Farmácia; Fausto Gadiani Jr., indicado por Canarinho; Floripes Amada de Oliveira, indicada por Alex; Hélcio de Paula Pereira e Anacleto Honório Pereira Neto, indicados por Célio Santa Maria; João Batista de Freitas, apresentado por Zé Luís da Prefeitura; Lívia Halla e Fabrício Galego, indicados por Guilherme Nicolau; Luiz Ricardo Biazi Barboza, apontado por Fernando Corretor; Renata Lopes, que teve seu nome proposto por Laércio Anacleto; Rodrigo Siqueira de Andrade, indicado por Felipe Gadiani; Marcelo Moukarzel Maaz apontado por Paulinho da Prefeitura e Marcelo Oliveira Terra, indicado por Wilsinho Fermoselli.