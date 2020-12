Contemplados pela Lei Aldir Blanc também farão oficinas

As gravações das oficinas de capacitação oferecidas gratuitamente para a população acontecerão nos dias 16, 17, 18 e 19. Cada oficina terá três módulos de 30 minutos cada, que ficarão disponíveis na página e no canal do Youtube, de formato gratuito. Segundo Lucas, terá aula de artesanato, grafite, dança, música, pintura e outras manifestações culturais.

As oficinas irão ser feitas com agendamento dos oficineiros que fizeram o cadastro municipal e participaram do edital vinculado a Lei Aldir Blanc. Os artistas têm o compromisso de fazer três módulos de aula, com 30 minutos de aula cada um, dando o total de 1h30 de prestação de serviço.

Lucas explicou que tudo isso também já funciona como prestação de contas, uma vez que depois irá para o Governo Federal, para que seja declarado para onde foi o dinheiro que veio da Lei Aldir Blanc para Vargem Grande do Sul em novembro.

“Tudo de forma muito transparente e correta, para que não haja problemas. A população tem o compromisso de participar e se envolver e também de cobrar se tá tudo dentro do proposto, se são pessoas aptas, porque caso não cumpram pode haver punições, mas tudo será postado no Portal do Estado e também no Governo Federal”, informou.

O assessor pontuou que a Cultura espera que neste Natal, principalmente para a classe artística, classe de agentes culturais, de empresas e eventos, possa ser um pouquinho melhor com o repasse da Lei Aldir Blanc.

Ele observou que todos sabem que isso não irá sanar todos os problemas, mas é uma ajuda. “E esperamos que, a partir disso, nos próximos anos haja uma melhor valorização em âmbito nacional dos artistas, porque precisamos cuidar mais dos artistas, que nesse período da pandemia fizeram a diferença em lives, livros, séries, que ajudou muito a população. Temos o intuito de valorizar, enaltecer e trabalhar para que eles não desistam desse trabalho que na pandemia foi tão prejudicado”, completou.

Conforme Lucas, também haverá outras ações que deverão ser realizadas pelas empresas culturais e apresentadas na página também. “Por isso é fundamental a participação da população no apoio e envolvimento. Acreditamos que o incentivo à cultura local será um divisor neste período delicado”, disse.

Essas outras contrapartidas estão previstas para acontecer após o período pandêmico, marcado até 31 de dezembro. Após isso, não havendo prorrogação do período pandêmico, os artistas têm três meses para estar executando os projetos.