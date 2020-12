Praça da Matriz em fase final de reforma

Falta muito ainda que fazer, mas as reformas que a prefeitura municipal está realizando na principal praça da cidade, a Praça Capitão João Pinto Fontão, também conhecida como Praça da Matriz, começam a atrair novos frequentadores e colher elogios da população, principalmente agora, com os enfeites natalinos.

Abandonada por longos anos, as obras de remodelação da praça sob a administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), foram iniciadas segundo informou ao jornal a Assessoria de Comunicação da prefeitura, em 26 de março deste ano, com a implantação de projetos elétrico, hidráulico e de paisagismo.

Do projeto consta a recuperação de 200 metros quadrados do piso em mosaico português, pouco mais de mil metros de guia tipo jardim, construção de rampas de acessibilidade, instalações elétricas com postes, luminárias de LED e refletores, além do paisagismo que aconteceu com a retirada e transplante de árvores, plantio de grama esmeralda e implantação de irrigação automática. Estas ações já foram concluídas e a prefeitura informou que em alguns pontos do jardim, parte da grama que está seca será replantada pela empresa contratada para a execução da obra.

Os valores a serem investidos totalizam R$ 260.239,79, conforme licitação realizada. Os recursos são de responsabilidade do Estado, provenientes do convênio 1087/2019, que será repassado ao município em duas etapas, a primeira parcela no valor de R$ 59.000,00, que representa 20% do convênio já foi efetuado o pagamento e os restantes deverão ser pagos após a conclusão da obra. A reforma foi terceirizada à empresa vencedora da licitação e o município além da verba que veio do Estado, investiu de verba própria o valor de R$ 32.228,20, devendo chegar os gastos a quase R$ 300 mil.

Segundo informou a prefeitura, através do Departamento de Obras que é o responsável pela execução dos projetos, esta etapa da reforma está em fase final, sendo que nos próximos dias deverá iniciar uma segunda etapa da intervenção pela empresa EMS Serviços Combinados Ltda., vencedora da licitação no valor de R$ 62.000,00, para execução de paisagismo e jardinagem da Praça da Matriz com fornecimento e plantio de várias espécies de flores e árvores.

Finalização

Para que a Praça da Matriz esteja totalmente reformada, falta ainda instalar as lixeiras, replantar os pontos onde a grama não brotou e colocar as guias no canteiro de frente a Igreja Matriz, além dos serviços de paisagismo e jardinagem que será realizado pela nova empresa contratada através de licitação. A previsão para conclusão e entrega da Praça é de até 60 dias.

Fonte luminosa

Outra joia preciosa da Praça da Matriz é sua fonte luminosa. No passado, quando funcionava regularmente, chamava a atenção de todos, principalmente das crianças e casais de namorados quando estes frequentavam a praça. As águas coloridas jorrando para o alto e depois caindo em cascatas, eram um verdadeiro espetáculo que tornavam a Praça da Matriz, local de encontros e lazer, atraindo muitos vargengrandenses aos domingos à noite, logo depois da missa das 19h, celebrada na Igreja Matriz de Sant’ Ana.

Está nos planos da administração municipal, segundo informou a Assessoria de Comunicação, também reformar e recuperar a fonte luminosa. Já foi removido todo o revestimento existente na obra, para averiguar a situação estrutural do fundo e das paredes do espelho d´água, a fim de promover um estudo estrutural de impermeabilização para impedir o vazamento de água que ocorria.

O objetivo, segundo as informações, é executar uma nova instalação hidráulica incluindo conjuntos de moto-bomba para levar a água aos bicos devidamente adaptados para que possam realizar a conhecida “dança das águas”. Além disso, novas instalações elétricas e iluminação deverão ser executadas, operando de forma sincronizada os efeitos das águas e das luzes, de forma a harmonizar todo o entorno atual.

No projeto de recuperação da fonte, consta ainda a colocação de novas pastilhas e também deverão ser executados a impermeabilização e reforço estrutural. A prefeitura busca parcerias para a realização da reforma e recuperação da fonte luminosa, sendo que o empresário José Luiz Morandin está colaborando no gerenciamento dessa recuperação. Informou a Assessoria que não existe ainda uma previsão da entrega da fonte reformada e os projetos estão sendo desenvolvidos para a futura contratação de empresa que irá realizar os serviços.

Fotos: Assessoria Prefeitura

Árvore de Natal iluminada foi instalada próximo à esquina com a Rua do Comércio