A estrela da coluna Momento Pet desta semana é a Shakira. Mas não a Rainha Latina da música pop, e sim a gatinha da raça British Shorthair de Ana Márcia Garcia. Shakira agita a vida da família há 7 anos e 9 meses, sempre ganhando a atenção de todos, especialmente da médica Aline Garcia Fagan, filha de Ana Márcia, com quem divide a foto.

A gatinha recebe muitos cuidados, só come ração e à vezes ganha como mimo um sachê que adora. Shakira é uma gata caseira, que não dá trabalho e precisa apenas sair para cortar as unhas. Apesar de ser muito tranquila e amorosa, não gosta muito de ficar no colo. “É a princesa da casa, super mimada!”, revelou.