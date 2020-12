GCM pega rapaz após furto

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um rapaz por furto na quarta-feira, dia 2, no Jardim Dolores. Os GCMs Toneto, Gilaberte e Sato e o sub inspetor Márcio estavam em patrulhamento, quando viram o rapaz carregando alguns objetos dentro de um saco.

O suspeito foi abordado e, quando questionado sobre a origem do saco, ele confessou que havia subtraído de um barracão, na rua Ivan Ventura. As equipes deslocaram até o local e, com o apoio do supervisor da empresa de monitoramento, foi possível localizar o proprietário, que reconheceu os objetos sendo de sua propriedade.

O rapaz foi conduzido à Delegacia de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante por furto.