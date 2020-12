Identificado suspeito de invadir casa e tentar abusar de garota

A Polícia Civil identificou o homem que invadiu uma casa no Jardim Paraíso 2 e, segundo o relatado por uma testemunha, teria tocado nos braços e seios de uma das moradoras que estava dormindo. O caso ocorreu no dia 24 de novembro.

De acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, o suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Civil. Ele foi ouvido, confessou a invasão, mas negou ter tentado abusar da moradora, dizendo que entrou na casa com a intenção de furtar celular. “Mesmo assim, diante do relato da vítima, ele foi indiciado por importunação sexual . Ele tem 21 anos e já é bastante conhecido dos meios policiais por crimes de furto”, explicou ou delegado.

O inquérito sobre o caso ainda está em andamento. O crime de Importunação sexual tem pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão, o que pode causar sua prisão durante as investigações e o trâmite do processo.