Sessão tensa

Tudo indica que a sessão ordinária da Câmara Municipal que acontecerá nesta segunda-feira, a partir das 19h, será uma das mais tensas do ano. Em pauta, a votação do Projeto de Resolução que tira a vedação do presidente do Legislativo se candidatar à reeleição numa nova legislatura, abrindo espaço se for aprovada, para que o atual presidente Paulinho da Prefeitura (PSB) possa se candidatar ao cargo novamente.

Com relação à ameaça

O presidente da Câmara, vereador Paulinho da Prefeitura disse que espera o resultado da votação desta segunda-feira, do Projeto de Resolução, para só então dizer ou não o nome da pessoa que o teria ameaçado e chantageado.

Voto decisivo

Parece que a questão passa pelo voto do vereador Célio Santa Maria, também do PSB, que estaria sofrendo “pressões” para votar contra. Mas Célio foi um dos que juntamente com Paulinho e o vereador Fernando Corretor do Republicanos, assinou o Projeto de Resolução que permite tal manobra. Célio também seria, segundo os bastidores, um dos futuros presidentes do Legislativo no grupo que teria fechado questão com Paulinho.

Consequências

Aprovado o projeto e se os planos de formar este novo grupo na Câmara prosperarem, depois de Paulinho o próximo presidente do Legislativo para 2022, seria, sempre segundo os comentários de bastidores, o vereador Celso Itaroti (PTB) e depois o vereador do Republicanos eleito este ano, Maicon Canato e no quarto ano da nova legislatura, Célio Santa Maria.

Outra sessão tensa

Outra sessão que tem tudo para elevar a temperatura junto aos novos vereadores, será a que vai escolher a nova Mesa da Câmara para o ano que vem. Ela vai acontecer no dia 1º de janeiro, na SBB, com início às 8h30, quando da posse dos novos vereadores eleitos e também do prefeito e vice-prefeito. Pelo que o Painel tomou conhecimento até agora, os candidatos seriam Paulinho da Prefeitura, caso o projeto de resolução passe e o vereador Guilherme Nicolau do MDB, que por ser o mais votado, vai presidir a sessão.

São João também padece

Na sua entrevista ao jornal O Município, a nova prefeita eleita de São João, Maria Terezinha de Jesus Pedrosa do DEM, afirmou ao falar sobre geração de empregos na cidade vizinha: “Eu sinto a falta de valorização do que nós temos em São João. Perdemos várias empresas e muitas pessoas foram embora porque não tiveram oportunidades”. Não é só Vargem que sofre com o problema, São João também.