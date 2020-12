Policiais de Vargem atuam em ação que prendeu quadrilha

Os policiais civis de Vargem Grande do Sul fizeram parte de uma operação em conjunto com diversas cidades da região. O trabalho de investigação teve início devido ao grande número de roubos as residências nas cidades da região.

Na operação denominada como Operação Blue Hill, fizeram parte as cidades de São João da Boa Vista, Aguaí, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, Casa Branca e Tapiratiba.

Os policiais conseguiram identificar os assaltantes que estavam envolvidos nos crimes e, na manhã de quarta-feira, dia 2, uma operação foi deflagrada em Campinas, onde três indivíduos foram presos temporariamente.

Durante as prisões, foram apreendidas duas pistolas, sendo uma Glock calibre 380, uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38 com numeração suprimida. Com isso, dois dos assaltantes foram autuados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Os rapazes foram recolhidos à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

De acordo com o informado, um dos crimes praticados pela quadrilha foi no condomínio residencial Morro Azul, em São João. Na ocasião, os criminosos agrediram a vítima na frente de seu filho adolescente e subtraíram vários produtos, além de grande quantia em dinheiro nacional e estrangeiro, como Euros e Dólares.

Os criminosos, segundo informações, também estariam envolvidos em outros crimes contra o patrimônio, inclusive, com vítima de Campinas atingida por disparo de arma de fogo durante o roubo. Além disso, os autores também são suspeitos da prática de crimes em cidades da região com as mesmas circunstâncias, que estão sendo apurados.