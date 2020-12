Quando tudo parou

Quando os efeitos da pandemia da Covid-19 começaram a ser sentidos em todo Estado de São Paulo em sua maneira mais trágica, com a morte de dezenas de pessoas todos os dias, o governo decretou o estado de quarentena. No final de março deste ano e começo de abril, tudo parou em São Paulo. E no restante do Brasil, quando a doença começou a tomar proporções severas também nos demais estados da federação.

Quem não trabalhava em atividades essenciais, na ocasião, áreas da saúde, supermercados, postos de combustíveis e outros poucos estabelecimentos deveria ficar em casa, para conter o avanço de novos casos, que na época ainda causava espanto.

Foi aí, quando todos precisaram ficar em casa, que muitos procuraram a cultura para que a tristeza, a solidão e a depressão não agravassem o isolamento social imposto a todos os brasileiros. A televisão passou a ser mais procurada, não somente pelos noticiários, mas também pelo entretenimento, com séries, filmes e os serviços de streaming. Quem não maratonou uma série durante essas semanas de quarentena mais rígida?

Muita gente conseguiu colocar a leitura em dia, não só dos livros que estavam por ler, mas também de novas obras compradas pela Internet. Além disso, vídeos de tutoriais de como se fazer artesanato em casa, de culinária, de jardinagem, enfim, internautas puderam aprender técnicas, descobrir novos dons nestes dias nebulosos.

Mas o que ganhou o público foram mesmo as lives. Músicos de todos os segmentos se apresentavam ao vivo por canais na rede, levando alegria e fazendo uma conexão mais próxima com seus fãs. E não somente os artistas de renome. Músicos de Vargem, que tanto sofreram com o cancelamento de suas apresentações, puderam levar a um público diferente seus trabalhos.

Foi justamente a Cultura o que manteve boa parte dos brasileiros com o ânimo positivo para enfrentar os dias mais duros dessa pandemia. No entanto, enquanto muitos profissionais atingidos pelas restrições da economia foram atendidos com os benefícios emergenciais, a classe artística ficou até recentemente sem receber um único incentivo do governo. Situação que começa a ser contornada agora, com a classe sendo contemplada com os benefícios da Lei Aldir Blanc, uma iniciativa do governo federal para atender quem trabalha com Cultura.

Em Vargem Grande do Sul, esses músicos, bailarinos, artistas plásticos, artesãos, etc, começarão, como contrapartida a esse benefício recebido, se apresentar em lives, oficinas transmitidas pela internet e outras ações.

Enfim, é preciso ainda manter muito cuidado, seguir as medidas de prevenção, mas é bom saber que logo haverá uma vacina, que em breve, todos serão imunizados e que em pouco tempo, poderemos voltar a prestigiar presencialmente esses artistas que tanto ajudaram a população a enfrentar esses momentos difíceis.