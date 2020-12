Rapaz foi preso por tráfico

Durante patrulhamento, os soldados da Polícia Militar Salomão e Silas prenderam um rapaz por tráfico de drogas, na segunda-feira, dia 30, no Jardim Dolores. Sobre o autor havia denúncias de que realizava tráfico de drogas, escondendo elas em um terreno no final da Rua Pedro Ferrari.

A equipe policial avistou o autor entrando no terreno, abaixando próximo de um muro e retirando algo de dentro de uma embalagem plástica. Ao sair do terreno foi abordado e submetido à busca pessoal, onde foram encontrados R$ 40,00 em cédulas.

Indagado a respeito, ele confessou que estava realizando o tráfico de drogas. Ao verificar o local, os PMs localizaram um kit contendo 20 porções de maconha e duas porções de cocaína.

O rapaz foi conduzido ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou o flagrante, permanecendo o rapaz preso à disposição da justiça.